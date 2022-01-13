出戰特首？梁振英大談助業界闖內地市場　下任特首須擅於「內交」

特首選舉是未來兩個幾月的政界觸目之戰，提名期下月展開，至今未有人表態有意競逐，全國政協副主席、前特首梁振英近日接連接受訪問，在最新的專訪中，他再度拒絕正面回應參選意向，只是表示會繼續服務社會及國家，又指與其猜測誰人參選特首，「香港人倒不如問一個問題，在目前的情況下，香港需要一個甚麼樣的特首？」

梁振英其後自行開估，指下任特首最重要做好「內交」工作，借助國家發展，重振香港經濟。在今天三篇專訪中，其中一篇梁振英大幅講述過往4年「跑」內地的經驗，逐一提到自己如何為本港零售、專業服務及金融業界在內地開拓機遇。



另一篇專訪，他提到土地房屋大計，特別提到當年在任末期，已開始研究修改《郊野公園條例》等八項涉及土地房屋的條例。



梁振英拒回應會否參選特首，他稱與其猜測誰人參選特首，「香港人倒不如問一個問題，在目前的情況下，香港需要一個甚麼樣的特首？」 （資料圖片）

梁振英在訪問中未有正面回應參選特首意向，僅指「過去四年我都係為社會、國家做事，對於選舉應否有競爭，他稱順其自然。梁振英又指，香港過去有四位不同的特首，但現時在《港區國安法》、完善選舉制度後，以及新的行政立法關係，「我們需要一個怎麼樣的特首？」他強調，香港未來特首須做好「內交」，向內地作更多解說。

梁振英指，香港要重視自己的作用和價值，在內地說明香港的獨特作用，「不能只想着乘國家發展的東風」，要思考國家的需要，以及香港的獨特功能是甚麼。他認為，香港在對接國家發展方面，應要針對內地的「短板」，如在涉外法律及金融服務方面，香港都有獨特的功能。

梁振英認為現時處理土地房屋政策的權力過於分散，太多限制且不能促進發展的法律。（資料圖片）

曾倡改8項土地房屋條例 權力須集中於特首行會

房屋問題纏繞香港多時，梁振英認為，現時處理土地房屋政策的權力過於分散，有太多限制且不能促進發展的法律，故他擔任特首後期，提出研究修改八項涉及土地的房屋條例，包括《郊野公園條例》、《城市規劃條例》、《收回土地條例》等，目的是縮短處理申請時間，將權力集中在行政長官和行政會議手上。

梁振英又認為，就現時的城市規劃來看，行會如「橡皮圖章」，因為在行會草擬城市規劃大綱圖後，城規會會作長時間討論，最後往往未能配合政府發展方向。梁振英提及，當年出任特首時，曾就多幅土地提出修訂城市規劃大網圖，但城規會及後要用一年半載討論，「城規會或會增加土地供應，但可能只要改動其中幾幅用地，相關用地增加的發展密度仍然十分低。」

梁振英強調，就某一地皮的土地用途，或增建住宅單位數量等，權力應集中在行政長官會同行政會議，以便加快房屋供應速度。