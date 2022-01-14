立法會開鑼｜32議員組名單爭位　各委員會穩佔7席　6議員「單飛」

新一屆立法會開鑼，《議事規則》經修改，議員須「組隊」才可確保獲一定數目的事務委員會席位，最遲今天（14日）中午前須遞交組隊名單。過往建制派「單頭」功能組別議員組成「六人組」（G6），今屆規模大幅增加，成員增至19人，組成「G19」，與議會第一大黨民建聯看齊。



根據立法會秘書處發給議員電郵，「G19」 與其他議員組隊加入事務委員會，名單增至32人，當中包括單頭議員何君堯、陳凱欣及龍漢標，以及10名工聯會和勞聯議員。



不過，據悉上述單頭議員、工聯會及勞聯議員與「G19」只單純為了加入事務委員會而合組名單，其餘3名單頭議員並非加入「G19」，也不代表「G19」與工聯會和勞聯在其他方面結盟或合作。據了解，另有6名立法會議員無組隊，將以個別議員身份爭取加入委員會，包括實政圓桌田北辰、新思維狄志遠及醫療衞生界林哲玄。



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原本由商界（第二）廖長江、金融界陳振英、保險界陳健波等人組成的G6，今屆與更多志同道合的單頭議員結盟，最終19人名單近日敲定，成員包括邱達根、周文港、李浩然、陳曼琪、譚岳衡等，議員數目與建制第一大黨民建聯平起平坐。

G19成員名單：



廖長江、陳健波、謝偉銓、陳振英、馬逢國、姚柏良、嚴剛、李惟宏、霍啟剛、邱達根、周文港、李浩然、陳曼琪、譚岳衡、陳沛良、簡慧敏、黃元山、梁毓偉及洪雯。



32人名單各委員會穩奪7席

「G19」與工聯會、勞聯及另外3名單頭議員合組32人名單，可在每個事務委員穩獲7席。有「G19」議員表示，該聯盟議員工商背景的議員比較多，較多人希望加入財經、工商或經濟發展事務委員會，而工聯會則希望加入與勞工相關的委員會等，有關安排可爭取更多議員加入心儀委員會。

另外，據了解，有6名立法會議員選擇個人身份加入委員會，並無組隊，分別是實政圓桌田北辰、教聯會朱國強、新思維狄志遠、醫療衞生界林哲玄、選委界林順潮及法律界林新強。使用組隊配額的議員可優先加入委員會，而沒組隊的議員將獲分配餘下名額，獲分配最少委員會的議員有優先權，若參與的委員會數目相同，則會抽籤決定。