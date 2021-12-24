政圈風聲｜立法會單頭議員結盟　「六人組」變立法會第二大組織？

第七屆立法會選舉落幕，90名候任議員中，有逾40人無政黨背景或屬「一人黨」的單頭議員，佔新議會內接近一半議席。不過在新制下的立法會，選擇辦公室或加入事務委員會均需要採取「人海戰術」，人數較多將會佔優，單頭議員則會較「輸蝕」。



過往立法會內有由建制派單頭議員組成的「六人組」（G6），據了解，原G6成員有意與其他志同道合的單頭議員組成更大型的聯盟，現時至少有逾10名議員參與，最終或會成為「G14」，其中多名中資背景議員均有意加入，包括交銀國際控股董事長譚岳衡、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然及中國銀行（香港）總法律顧問簡慧敏等。



姚柏良、霍啟剛有意加入 有望成「G14」

在第六屆立法會，G6由商界（第二）廖長江、保險界陳健波、體育、演藝、文化及出版界馬逢國、金融界陳振英、旅遊界姚思榮，以及建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓組成。據了解，G6內成功連任的議員以及轉戰選委會界別的馬逢國將留在G6，而接棒的旅遊界姚柏良及體演文出界霍啟剛均有意加入。

另外，據悉G6成員也曾聯絡部分具中資背景的單頭議員，包括譚岳衡、李浩然、簡慧敏及太平保險香港總經理陳沛良等，目前至少可組成10人團隊，最終或有望達至14人組合，成為「G14」。

新一屆立法會單頭議員要面對多項人少「劣勢」，首先要處理辦公室安排，共45名議員需要使用中信大廈的臨時辦公室辦公，議員助理亦要共享工作間，而人數較多的團隊可優先獲編配座位，沒有組成團隊的個別議員則需要抽籤決定編配座位次序。

有單頭議員表示，處理辦公室編配問題是現時「組隊」的首要目標，因為在中信辦公的議員助理需要共同開放式辦公室，單頭議員也希望可以與理念較相近的人士共用，相信最後組隊名單在下周二 （28日）議員向秘書處提交座位及辦事處的意向前揭盅。

「組隊」加入事務委員會 14人穩取3席

單頭議員其後須面對「組隊」加入事務委員會的問題，因為來屆立法會事務委員會上限為20人，議員須自組名單才能確保獲指定席位，至少5人「組隊」可獲一席。有G6成員表示，若最終可達至14人組合，可在各事務委員會穩獲3席，希望有更多志同道合的人士加入，以便取得更多委員會席位。

若「G14」最終成事，各成員背景相近，大多擁有中資或商界背景，該人預料，或會有多名議員有意加入相同委員會，最終除獲保證數目的席位外，也可能額外有議員報名，循抽籤途徑加入委員會。