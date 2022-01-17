立法會｜議員議案抽籤新民黨梅開二度　黎棟國促訂打三針時間表

新一屆立法會大會上周三開鑼，特首林鄭月娥赴會接受質詢，而由議員向各政策局官員提出質詢的程序，本周三（19日）才正式展開，會議最後將討論有議員提出、沒法律約束力的議員議案。

過去議會經常因拉布、議案塞車等原因，無法討論議員議案，亦有議員慨嘆無法在70名議員當中，被抽中提出議案。今屆立法會增至90人，新民黨竟一開波即梅開二度，一舉取得本屆首兩項議員議案，分別由選委界議員黎棟國、陳家珮提出。



黎棟國「飲頭啖湯」，成為本屆議會第一位提出議員議案的議員。（資料圖片 / 林振東攝）

陳家珮關注外傭問題

新民黨黎棟國的「處女」議員議案，是有關要求政府馬上推行一切可行措施，築牢「外防輸入、內防反彈」防線，盡早落實通關，包括要求強化「安心出行」應用程式功能，確保有效及迅速追蹤緊密接觸者、修訂「完成接種」定義、為接種3劑疫苗制訂時間表、堵塞現行貨機機組人員檢疫漏洞，依法追究違規人員和公司的責任等。

同樣是新丁議員的陳家珮，議案圍繞疫情之下，外傭中介屢被揭發以不良手法經營，在新型疫情期間更衍生招聘外傭成本上漲、外傭等候來港時間極長等種種問題，要求政府跟進。

泛民前年總辭後，立法會沒有「拉布」，不少建制派議員當時曾對有機會重提議員議案表示高興。（資料圖片／梁鵬威攝）

未曾抽中申請者有優先權

議員議案在每次立法會大會中只會提出兩項，過去曾有議員在整屆4年任期中，都無法抽中提出，例如上屆立法會原定在4年會期完結時，仍有4名議員從未成功提出。今屆議會增至90人，議員要「脫穎而出」按理更難，以新民黨在議會只有5人，相信日後未必再有此彩數。

不過，眾多議員亦不用灰心，因按照機制，從未提出過議員議案的議員如果申請在一次會議中提出議案，對比曾提出過的議員，將有優先權。