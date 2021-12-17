專訪｜狄志遠提百日承諾爭政改　若建制阻撓議案：我做一面照妖鏡

立法會選舉本周日（19日）舉行，以「非建制」姿態出戰社福界的新思維主席狄志遠接受《香港01》訪問時指，難以評估投票率，但認為選舉氣氛已較過去一至兩星期強烈，對選情審慎樂觀，但否認有說法指他「坐定粒六」當選。

狄志遠近日提出「百日承諾」，包括於立法會提出議員議案辯論要求重啟政改，並約見民政事務局局長，要求保留以直選產生所有區議員。有意見指，議案議案既無約束力，建制亦可提出修正案將議案重頭換面，質疑其承諾無實際作用，他指民主一向從夾縫中爭取，若有建制派阻撓他提出重啟政改議案，他屆時便成為一面「照妖鏡」，證明建制並非真正支持民主。

社會福利界參選人專訪系列



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被揶揄如「百日維新」 狄： 話俾人聽我哋有承擔

狄志遠指，立法會提出議員議案討論重啟政改並不容易，料一定會受到建制派阻撓，「若佢哋（建制）阻撓咪好囉，咁就反映到邊啲人真係代表民意，爭取民主都係夾縫中爭取、寸進咁去做。」

他又指，若議案受到建制派阻撓，便能反映建制並非真正支持民主， 「最少我哋（民主派）有一把聲音，然後做一面照妖鏡，睇到建制唔係真係支持民主」。他表示，會盡量繼續遊說中央落實普選。

有「黃營」人士揶揄，「百日承諾」或如清末「百日維新」般以失敗告終， 狄志遠反指，很多外國政府都會提出百日目標，很多目標能成功落實，「百日承諾話俾人聽我哋係有承擔、實際地做事，唔係『口慷慷』。」

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若一半泛民支持者投票 非建制參選人「已夠贏」

狄志遠表示，最近一周的選舉氣氛變得強烈 ，「今朝擺街站都會有人同我哋講加油、努力、『我會投你一票』，早一、兩星期係無呢啲講法」，但認為沒有基礎就投票率作出估計。至於個人選情，他以「審慎樂觀」來形容，強調並非「坐定粒六」，又指若投票率超低，泛民參選人或會被建制鐵票擊敗。

至於非建制派的選情，狄志遠指，過往泛民和建制的得票率維持黃金六四比，料佔整體選民四成的建制支持者將空群投票，但由兩名參選人攤分選票，反觀多區只有一名非建制參選人，若投票率「唔太差」，只要有一半泛民支持者投票，非建制參選人「已經夠贏」。他坦言，難料有多少泛民支持者會投票，但他說：「上周六我去屯門、元朗花車巡遊，好多市民都同我哋講：『唔可以清一色』，呢啲反應多咗。」

批林鄭、譚惠珠「廢話」：投票率低即反映不滿制度

對於特首林鄭月娥、基本法委員會副主任譚惠珠等人相繼指，投票率低並非問題，其中譚惠珠認為不應由選票確立當選人認受性，認受性應來自政績和市民幸福感。狄志遠直言「全部廢話」，形容說法只是為低投票率做好期望管理、自圓其說，加上低投票率對建制派選情有利，形容：「有識之仕都會明佢哋諗緊乜。」

社福界參選人包括狄志遠、朱麗玲和葉湛溪。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。