洪為民派對︱15高官赴宴在查　林鄭允向公眾交代：不會不了了之

15名政府官員出席港區人大代表洪為民生日派對，特首林鄭月娥今早（18日）見記者時表示，調查仍在進行中。她強調，連同國泰機組人員「客機去、貨機返」事件，調查一旦完成必定向公眾交代，不會不了了之，「因為社會需要知道呢個事實，我亦要對無論一間企業或我自己同事係公道，究竟發生咗咩事呢，要向公眾交代。」

至於兩名國泰前機組人員在留家醫學監察期間疑違規外出，林鄭稱昨日已經以違反第599A章《預防及控制疾病規例》拘捕他們。至於國泰採用「客機去、貨機返」安排，林鄭稱雖然都是同一架客機，但這種安排是否符合政府要求、有否違反政府與國泰就貨機運作的豁免安排，必須要審慎處理，所以仍在調查當中。



15名政府官員出席洪為民生日派對，特首林鄭月娥表示調查仍在進行，強調完成後必定會向公眾交代，不會不了了之。（張浩維攝）

參加洪為民生日派對的15名官員中，有4人昨日離開竹篙灣檢測中心，林鄭稱他們須完成餘下7天自我監察，若在最後一次本月24日的檢測中呈陰性，即可復工。至於另外11名毋須檢疫的官員，他們早前以自身假期在家隔離，只可外出做檢測。林鄭稱，他們在本月22日完成最後一次檢測，並且有陰性結果，即可以復工。

特首辦日前表示，4名官員在7天自我監察期雖不設外出限制，但特首已指示他們須與其他11位毋須強制檢疫的官員一樣，以自身假期完成餘下檢測期，待結果確定為陰性及完成7天自我監察後方可恢復職務。特首辦又指，早前公布有關官員的署任及兼任安排繼續有效，在調查工作完成後，特首定會不偏不倚對有關官員採取適當行動。