洪為民派對｜林順潮周三戴N95赴立法會大會　郭偉强料明「復出」

港區人大代表洪為民生日派對爆疫風波，被列作密切接觸者的民政事務局局長徐英偉及4名新任立法會議員今（17日）完成強制檢疫，晚上離開竹篙灣檢疫中心。另外，曾出席生日派對、於晚上九時半前離開的16名立法會議員亦完成居家檢疫，部分議員將於日內「復出」現身立法會。

選委界議員、眼科醫生林順潮表示，經諮詢傳染病及流行病學專家意見，專家認為他的染疫風險非常低，故他準備於周三出席立法會大會會議，強調會全程做足預防措施，包括配戴N95口罩，以策安全。



選委界議員、眼科醫生林順潮表示，經諮詢傳染病流行病學專家，指專家認為他的傳疫風險非常低，故他準備於周三出席立法會大會會議。（盧翊銘攝）

林順潮：專家指其染疫風險非常低

林順潮表示，他於一月三日晚七時半出席生日會，前後僅逗留3分鐘，當中包括排隊近兩分鐘掃描「安心出行」二維碼。他續指，至今他已接受四次核酸檢測，檢測結果皆呈陰性。

林順潮續指，經諮詢傳染病、流行病學專家意見，專家認為他的染疫風險非常低，故他準備於周三出席立法會大會會議，強調會全程做足預防措施，包括配戴N95口罩，以策安全。

工聯會明天（18日）將於與財政司司長陳茂波會面，就《財政預算案》提出意見，下午將召開記者會交代會面情況，根據採訪通知，曾出席生日派對的立法會議員郭偉强亦會出席記者會。

▼▼1.17 徐英偉離開竹篙灣檢疫中心▼▼

