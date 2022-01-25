立法會疫下縮短議程　遙距指引出台備用　揸車開會被禁？

第五波疫情嚴峻，明日（26日）舉行的立法會大會亦受到影響。立法會秘書處今日（25日）向全體議員發函，預告明日大會繼續進行，暫時未有改為遙距進行，但會議議程縮短，在完成議員質詢環節後，只會處理一項無約束力的議員動議。

秘書處同時發出由主席梁君彥訂定的遙距會議指引，列出日後會議一旦須經視像進行，須依從的安排詳情。梁君彥決定採用視像會議平台Zoom，議員加入會議後須顯示樣貌，否則會被移除；而來自不同界別的議員，使用的的背景顏色亦有特定要求。



立法會明日（1月26日）大會受疫情影響，需要縮短議程。（資料圖片）

議程遭突然縮短 鄧家彪議案遭抽起

立法會上周通過議案，授權立法會會議或委員會會議，在指明時間內可按照《議事規則》遙距開會。決議案並非永久實施，設有日落條款，直至今年12月31日。換言之今年內的立法會大會，如遇有疫情嚴重，皆可視像遙距進行。昨日立法會主席梁君彥見記者時表示，秘書處今日起綵排視像會議，但周三暫時計劃仍是實體會議，稍後會密切留意最新狀況。

雖然立法會出現外判員工感染，但最新文件顯示，明日會議仍將按計劃以實體進行，一如以往有6項口頭質詢。不過秘書處指出，為免大量議員、職員及其他人士在立法會綜合大樓內長時間聚集，立法會主席指示，會議於處理完質詢環節，以及第一項議員議案（即陳凱欣動議的「基層醫療十年計劃」議案）後便休會。

原定議程上第二項議員議案，是鄧家彪動議的「改革香港的扶貧政策和策略」議案，將被臨時抽起，留待日後的立法會會議處理。

工聯會鄧家彪的議員議案，須押後處理。（資料圖片）

遙距開會須留固定位置 「揸車開會」成絕唱

此外，立法會就遙距會議安排發出指引，議員須使用配備鏡頭、麥克風及揚聲器的電子裝置，並安裝最新版本的Zoom，以便使用「虛擬背景」功能。每次進行遙距會議前，會議ID、密碼及邀請連結將發送予議員，議員須於預定開始時間前30分鐘親自登入會議。一經獲准加入，議員即須切換至「開啟視訊」模式以顯示樣貌，從而協助認證身份；否則將被移除，不得參與會議。

議員會議期間須使用中文全名作為名稱，讓立法會主席或主持會議的議員，易於識別與會議員的身份。所有參與遙距會議的人士須留在適當安靜的固定位置，該位置須有穩定的互聯網連接。如在智能電話上使用Zoom，應把屏幕方向設定為橫向模式。

工聯會立法會議員郭偉强去年1月，一邊駕駛、一邊以視像形式出席房屋事務委員會，期間鏡頭顯示安全帶及倒後鏡等。在新安排下，相信很難再有類似事情發生。

按所屬三大組別分背景顏色

議員在參與遙距會議期間，須使用Zoom的「虛擬背景」功能顯示有顏色的背景。按照指規定，選委界議員須選用橙色，功能界別議員使用綠色，而直選議員則使用紫色。議員必須在香港境內透過Zoom遙距參與會議。出席遙距會議的立法會議員或委員會委員及其他與會者在參與會議期間，須於屏幕上顯示其樣貌。

如遇有點算會議法定人數及在會議上進行表決，有顯示樣貌的議員，即視作出席會議計算。議員如想發言，須使用Zoom的「舉手」功能示意，其麥克風只會在主席的指示下開啟。有意提出規程問題的議員須使用「舉手」功能並透過「聊天」功能向主席或相關秘書發送訊息示意。

議員在進行表決時，須於屏幕上清楚顯示其樣貌及舉起的手。表決期間，議員可使用「舉手」功能向主席示意，要求進行點名表決。如須點名表決，議員會透過立法會秘書處採用的短訊服務，獲通知有關表決即將進行。

秘書處指遙距會議下，議員和獲委派的官員所擁有、在法例之下的特權和豁免權，均和實體會議時一樣。至於新聞界及公眾人士，可透過立法會網上廣播系統收看或收聽所有公開遙距會議的過去網上廣播。