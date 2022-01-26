立法會開鑼︱行管會經協調「埋班」　建制政黨各有代表兼納兩新丁

新一屆立法會行政管理委員會成員名單出爐，10名成員在無競爭下自動當選，連同當然成員、立法會主席梁君彥及內務委員會主席李慧琼，一共12人。今屆立法會行管會組成可謂大洗牌，只有3名議員曾任上屆行管會成員，不過真正新加入議會的成員，則有工聯會吳秋北及九龍中楊永杰二人。



至於其餘5名新加入行管會的委員，則有金融界陳振英、自由黨張宇人及邵家輝，經民聯由盧偉國擔任代表，建制派「班長」廖長江亦首度加入。



至於成功留任行管會成員的議員，包括建制派副班長陳克勤、新民黨葉劉淑儀及工聯會麥美娟。連同身為行管會當然主席的立法會主席梁君彥，與及按規定由內務委員會主席李慧琼擔任的副主席，即上屆行管會共有5人留任。

《立法會行政管理委員會條例》訂明，行管會通過選舉產生的成員人數上限為10人。根據立法會今年1月19日的決議，截至限期屆滿時接獲的有效提名人數相等於10名，故被提名人正式當選為2022年會期的行管會成員。

立會擴建、議員薪津均由行管會決定

立法會行管會根據《立法會行政管理委員會條例》成立，是獨立於政府的法人團體，由立法會主席出任，委員人數不得多於13人，包括主席在內。行政管理委員會主要職能包括透過秘書處向立法會提供行政支援及服務、為立法會議員及秘書處職員提供辦公地方、監督秘書處的運作，以至履行立法會藉決議決定的其他職責。

早前有關立法會擴建、加設保安設施，以至被DQ議員的薪津問題等，一律須經行管會討論及決定。