新議會新作風︱施政報告「回帶」討論　遲來的致謝辯論下月上演

立法會內務委員會今日（28日）召開會議，會上討論了各政策局將再到立法會不同事務委員會介紹施政報告，並安排三天大會辯論致謝議案，其時距離施政報告公布已經四個多月。今屆轉戰選委會界別的立法會議員謝偉俊質疑，上屆立法會已就施政報告辯論，不希望花太多時間在新一屆議會再辯論，以致無法處理緊急的議案。



內會主席李慧琼回應指，上屆議會因為即將換屆，立法會未有進行致謝辯論。她另提到，新一屆議會人數增加，特首要求各政策局官員在各相關的事務委員會向議員講述施政報告，是新一屆議會的新做法。



內會主席李慧琼在會上報告上周與政務司司長李家超見面，已反映普遍議員期望官員在回應質詢時，能夠更具體及直接回應。她稱，李家超將提醒官員日後對議員的回應，將盡量精簡及直接。她稱，李家超認同日後議員就個別議題希望成立研究政策的小組委員會時，先在相關事務委員會作重點討論，有需要深入討論時，再考慮成立相關小組委員會跟進。

對於議員要求官員，日後除接觸各事務委員會正副主席外，亦要接觸其他委員，李家超也表示認同。

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抗疫基金將加碼 葉劉盼財爺再赴立會

新民黨葉劉淑儀指，財政預算案將在不久後公布，又表示即將有抗疫基金6.0，問及會否再邀請財政司司長陳茂波聽意見，或者向政務司司長作反映。李慧琼表示，知道司長有留意今日的會議。

另外，今日的內會中途也進行三個事務委員會的正副主席選舉。政府帳目委員會選出金融界陳振英、謝偉俊為正、副主席；議員個人利益監察委員會由經民聯吳永嘉、民建聯葛珮帆擔任正、副主席；而議事規則委員會則選出謝偉俊、民建聯張國鈞作正、副主席。