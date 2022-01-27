財政預算案︱民建聯倡消費券至少5000元　預售北都會遠期居屋樓花

民建聯立法會議員今日（27日）透過視像形式，與財政司司長陳茂波會面，提交財政預算案建議。民建聯建議向每位市民派發不少於5,000元消費券，共渡疫情難關，刺激市道。另外，他們建議政府在北部都會區發展過程中，先預售遠期的居屋樓花，讓市民看到置業希望。



倡減免薪俸稅以2萬元為上限

民建聯立法會議員陳克勤、劉國勳、黃英豪和梁熙見記者，簡介提出的建議。陳克勤指，民建聯今年的建議主題是「紓困保民生，投資為未來」，涉及抗疫紓困、推動投資基建、參與大灣區建設、促進香港產業多元、改善民生5大方面，共300項建議。

其中，陳克勤指出香港面對第5波疫情，各行各業都受到打擊，短期內也未必會消退，建議司長向全港市民派發不少於5,000元消費券；減免薪俸稅以2萬元為上限；免除差餉以2,500元為上限；電費補貼以2,000元為上限；綜援、生果金出「雙糧」。梁熙提到，政府應加快公私營醫療協作、增加社區康健中心。

被問到司長對消費券的態度，陳克勤指雙方已有共識，會面內容互不引述，但見司長對民建聯的具體建議，有認真地記錄，對個別建議進一步提出了自己的想法，認為會面十分坦誠。

民建聯建議預留最少1,000億元專款專用發展「北部都會區」。（資料圖片）

劉國勳表示，正如中聯辦主任駱惠寧所指，世界機遇在中國，當中香港要把握這個機遇。他說，北部都會區會是未來新中心，對接國家，因此也在北部都會區提出多項建議。他提出，應就北部都會區設立專責的新辦事處，讓市民查詢時也有對口單位，以及與內地部門有效對接。

基建方面，劉國勳指政府現時對於北環線、古洞北鐵路的時間表仍然令人失望，應該進一步加快，有效對接北部都會區機遇，建議預留最少1,000億元專款專用，發展北部基建。又建議盡早就未來基建、創科產業用地作全球招標，以及完善收地換地安排。

不擔心樓花太遠期 「最快4、5年可以入到伙」

他特別提到，要讓市民感受到發展的成果，應在新界北提早推出居者有其屋計劃，預售居屋樓花。劉國勳認為，雖然北部都會區發展需時，但現時不是由零開始，一些在粉嶺、上水、天水圍的新發展區已經有良好進展，預售的居屋樓花不會太過遠期，例如古洞北最早在2026年可入伙，相信4、5年後可以兌現首批樓花。他建議，政府盡快規劃甚麼地點用作資助出售房屋，從而預售樓花，讓青年感受到上車的希望。