疫情｜林鄭探訪醫護和檢測承辦商　正全力籌備本月底推疫苗通行證

第五波疫情持續，特首林鄭月娥今日（3日）視察亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心和明愛醫院，以及兩所協助政府進行檢測工作的承辦商。林鄭讚揚醫護人員站在抗疫最前線，感謝他們在新春期間仍不眠不休地工作，為病患者提供服務。

她又感謝承辦商人員除了營運社區檢測中心外，亦不時應政府要求在短時間內動員在指定地區設立流動採樣站，為當區居民和其他有需要人士提供檢測服務。



林鄭月娥早上在食物及衞生局局長陳肇始、醫管局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞醫生陪同下視察，到訪位社區治療設施和北大嶼山醫院香港感染控制中心，探望醫護人員，聽取匯報。一行人之後到訪明愛醫院急症室，聽取醫護人員介紹急症室在農曆新年期間的運作安排和處理傳染病病人的流程。

林鄭月娥其後轉往兩所檢測承辦商，包括駿嶺生物科技和金域檢驗（香港），探望工作人員和聽取管理層講解檢測服務情況。林鄭月娥說，政府一直盡全力以有效、聚焦和最適合香港抗疫工作的檢測策略，務求於最短時間內切斷病毒傳播鏈，提醒市民必須嚴格遵守「強制檢測」和「圍封強檢」的要求，並呼籲大家時刻注意自己的身體狀況，若懷疑有感染風險應盡快進行檢測，包括善用政府派發的快速測試套。

林鄭又指，各社區疫苗接種中心今日起已恢復為市民服務，每天總接種量可達6萬人次，政府正全力籌備本月下旬推出「疫苗通行證」的具體安排，又再次呼籲尚未接種疫苗的市民，特別是長者，把握機會盡快接種疫苗保護自己。