林鄭新春「行大運」探污水檢測團隊　署理民政局長同落區探義工

本港第五波疫情仍未止息，新春期間檢疫工作仍然馬不停蹄。行政長官林鄭月娥今日（2日）分別到堅尼地城、香港大學實驗室，再過海到觀塘社區中心探訪抗疫人員，為他們送上新年祝福。她感謝所有為抗疫努力不懈的團隊和人員，以及在農曆新年假期繼續抗疫的同事和義工，希望大家保持信心，齊心協力，早日擊退這一波疫情。



林鄭月娥表示，香港是全球首個大規模採用污水監測配合強制檢測成功追蹤感染個案的城市，強調是高效結合科研成果與實際應用的實證。她稱，政府正全速準備和派發快速測試套裝，鼓勵在相關地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，達致「早發現、早隔離、早治療」。



林鄭（右一）到訪港大環境微生物組工程與生物技術實驗室，聽取率領該實驗室的教授張彤（左一）講解污水樣本的處理和檢測過程。環境局局長黃錦星（右二）和港大校長張翔教授（左二）都在現場。（政府新聞處圖片）

林鄭月娥今日先在環境局局長黃錦星和渠務署署長彭雅妮陪同下，早上到達堅尼地城一個污水採樣點，視察政府與承辦商合作實地採樣的最新情況，獲悉渠務署過去一年不斷改良採樣的方法和使用儀器，大幅增加定點採樣覆蓋面，除了第五波疫情前，覆蓋約500萬人口的逾百定點監測站，渠務署和環境保護署亦機動地推展臨時非定點檢測，從上游採集更多污水樣本，加強追蹤社區內的隱形傳播鏈。

林鄭一行接着前往港大環境微生物組工程與生物技術實驗室，在港大校長張翔陪同下，聽取港大團隊講解污水樣本的處理和檢測過程，包括因應地區的風險水平而作出圍封強檢、強制檢測公告、派發快速測試套裝等安排，並分析病毒基因排序確定病毒屬Omicron或Delta變種，協助衞生防護中心跟進。

署理民政局長陳積志陪同探訪社區中心

離開港島後，林鄭亦在署理民政事務局局長陳積志、民政事務局常任秘書長黃智祖和署理民政事務總署署長王秀慧陪同下到觀塘社區中心，探訪逾百位參與包裝快速測試套裝的義工。她感謝觀塘民政事務處、社區服務團體以及其動員的義工，在新春期間協助相關工作，配合政府因應污水檢測呈陽性結果的地區，向市民派發快速測試套裝，供其自行檢測，以期及早識別感染者。