疫情｜15名議員去信特首　促港府請求中央派員協助全民強制檢測

第五波疫情嚴峻，梁美芬、何君堯、鄧飛、江玉歡等15名立法會議員聯署去信特首林鄭月娥，要求特區政府向中央請求成立「與內地共同抗疫協調委員會」，邀請內地專家與香港專家交流，並請求中央調派人手及資源來港協助進行全民強制檢測。



倡落實安心出行實名制 提早實施疫苗通行證

他們表示，香港當務之急是截斷疫情傳播，內地的成功經驗證明，在短時間內完成全民強制檢測是有效的做法，又稱香港有國家強而有力堅定不移的支持，沒有理由做不到，建議特區政府向中央請求支援，調派人手及資源來港協助進行全民強制檢測。

他們建議政府藉「疫苗通行證」的契機，利用實名的疫苗接種記錄，盡快落實「安心出行」實名制，並加入追蹤功能和數據中心化。

他們促請政府提早實施「疫苗通行證」，將更多場所納入「疫苗通行證」的指定範圍，以更進取措施鼓勵市民接種3劑疫苗，從而考慮准許部份處所復業。 此外，他們又要求對污水檢測陽性區域實施全區強檢，以及呼籲僱主僱員確實執行在家工作安排。