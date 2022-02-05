疫情｜廠商會安排在家工作呼籲企業響應　史立德：長痛不如短痛

第五波疫情惡化，源頭不明個案按日再創新高，香港中華廠商聯合會將響應特區政府的呼籲，安排僱員有序地「在家工作」，並鼓勵其他企業跟隨，以減少社區人流和社交接觸，齊心協力儘快遏止疫情。



廠商會會長史立德表示，農曆新年後疫情持續惡化，確診人士遍佈港九及新界地區，情況令人擔心，「未來一、兩周是關鍵時刻，必須減少接觸，才能有望控制病毒擴散。」



廠商會表示，現時中環總部約有100名員工，每個部門將由下星期一（7日）起分成兩組，隔天輪流上班，以減少辦公室的人員數目，同時維持正常服務及運作，會方亦會維持疫情以來實施的彈性上班時間安排，以減低員工在繁忙時間上下班的感染風險。

此外，鑑於不少個案在感染變種病毒後症狀輕微，不容易被察覺，故廠商會亦會安排員工每星期進行一次快速抗原測試，以減少隱性傳播的風險，確保所有員工的安全，所有開支將由會方承擔。

史立德：唯有疫情緩和 社交距離措施才有望放寛

史立德強調，政府防疫措施一再延期甚至可能進一步擴大範圍，對各行各業將帶來重大挑戰，他明白「在家工作」對企業營運會有一定影響，「但長痛不如短痛，唯有疫情緩和，社交距離措施才有望放寛，企業才可以恢復正常運作，並可重啟與內地的通關工作。」

史立德希望政府能儘快推出扶持中小企業的措施，協助他們應對這一波疫情帶來的損失，以阻止倒閉及裁員潮出現。