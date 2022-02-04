WFH｜林鄭籲銀行及地產界准員工在家工作　預告加強限聚令執法

第五波疫情持續嚴峻，特首林鄭月娥今日（4日）表示，會擴大政府僱員的WFH居家工作安排，約30%員工不用回辦公室上班，她亦已聯絡地產建設商會及銀行公會，呼籲業界響應政府的抗疫行動，盡量減少員工上班；她並希望周末起宗教聚會可以暫停，強調政府會加強限聚令執法行動，「我哋一定會立即執法」。

地產建設商會表示，響應特首呼籲，鼓勵會員盡可能安排員工在家工作，以減少人流及降低疫情傳播風險。



▼2月4日 特首林鄭月娥舉行者會▼



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地產建設商會：鼓勵會員在此非常時期響應呼籲

林鄭月娥下午在記者會上表示，政府昨日（3日）在內部會議中提到，擴大政府僱員的特別工作安排，除了提供必須及抗疫支援工作的僱員外，其餘僱員均須在家工作，估計佔約三成人。

她續指，留意到立法會已響應政府的行動，改以視像形式開會，又透露已聯絡地產建設商會及銀行公會，希望他們也響應，盡量減少員工上班。

地產建設商會及後發聲明指，因應本港疫情愈趨嚴峻，商會響應行政長官呼籲，鼓勵會員在此非常時期，盡可能安排員工在家工作，以減少人流及降低疫情傳播風險。

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除此之外，林鄭月娥又強調，希望本周末起，宗教聚會可以暫停，行政會議下周二（8日）將討論進一步收緊社交距離措施的安排，政府亦會加強執行限聚令，「我哋一定會立即執法」。