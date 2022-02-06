政圈風聲｜會期續壓縮　人大政協兩會後難留京　原來關乎特首戰？

全國「兩會」下月4日在北京召開，據了解，今年會期將繼續壓縮，料3月11日閉幕。近日香港第五波疫情大爆發，多名港區全國人大代表、政協委員已收到通知，3月初先集體往深圳檢疫，再飛北京開會，期間採取閉環式管理，除開會外不得離開酒店。

過往兩會閉幕後，不少港區人大政協選擇留在內地，打點公司業務，但由於本港疫情嚴峻，加上3月27日就是特首選舉投票日，據聞人大政協今年恐怕難以爭取留在北京。



▼港區人大及政協委員去年兩會赴深圳檢疫▼



+ 2

先往深圳檢疫 呈陰性翌日赴京

根據官方公布，全國人大會議、全國政協會議分別於3月5日及4日在北京召開。因應疫情，今年兩會會期將繼續壓縮至約一星期，其中全國政協會議料於3月10日閉幕。

有政協透露，約200名港區政協委員將於3月2日乘坐旅遊巴，入往深圳酒店檢疫，結果呈陰性後翌日在深圳機場直飛北京，抵京後要再做核酸檢測，會議期間要量體溫、戴口罩等。港區人大代表亦有類似安排，有人獲告知要預留3月初時間，起行時間或有機會提前。

港區人大代表去年赴京開會。（資料圖片）

去年曾成功爭取衛健委放行

人大政協雲集商界人士，惟疫情下通關無期，不少人希望趁兩會之行，順道留在內地處理公司業務或個人行程，避過隔離之苦。去年兩會期間，有政協常委就向北京衛健委反映，他們已接種疫苗及進行多次檢測，理應「安全」，最終獲放行。

不過，有資深人大代表指，今年情況不可同日而語，因香港第五波疫情大爆發，每日有數百宗個案，當局未必願意讓港區人大政協久留京城，預料在兩會閉幕後，全部人要齊齊坐包機直接返港。亦有建制派指，特首選舉鐵定3月27日舉行，身兼當然選委的人大政協不能缺席投票，若獲批准「Stay behind」而不幸確診，或「回港易」措施有變，恐怕難以趕及返港，但估計有人仍會嘗試申請。