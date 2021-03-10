兩會｜政協斡旋有成果　衛健委轉軚　港區人大政協兩會後可續留京

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-10 19:14

一年一度的全國兩會來到尾聲，全國政協會議今日（10日）下午閉幕，逾200名港區政協委員因為疫情關係，原本要齊齊坐包機直接返港，但據聞引來部分政協微言，認為他們本身已接種疫苗，又在京城「閉環式」開會多日，應該相當安全。 有全國政協常委向《香港01》透露，有代表早前曾向北京衛健委反映，現時相關限制已經取消，換言之港區人代或政協若有需要，可於兩會後留京，並無時間及地域限制。據聞200多名港區政協中，近100人計劃於兩會後留在內地繼續行程。

可轉到內地其他地方 須持電子健康碼

36名港區人大代表及逾200名港區政協委員月初赴京前，已接種內地國藥疫苗，並進行多次核酸檢測，確保安全後再在深圳轉飛北京。但早前有消息指，為確保北京的「安全系數」，當地衛健委要求所有港區代表及委員在出席兩會後，必須即時返回香港。不少港區政協在內地有生意，原本打算開兩會後繼續留京，打點業務，豈料當局突有新要求。

有政協常委透露，經斡旋後相關限制已經解除，各代表在兩會後將可留京，更可到內地其他地方繼續行程，但必須持有電子健康碼，以便追蹤行程。

至於回港安排，若人代政協「跟大隊」回港，將可獲豁免強制檢疫安排；若選擇「stay behind」，則需個別向政府申請，若於大隊返港後3日內回港，亦可獲同等豁免安排。有政協委員笑言，若想回港免檢疫，可於回港前到廣東省「過冷河」，再使用「回港易」返港。