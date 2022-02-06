中區污水呈陽性禮賓府毋須強檢　政府：特首將配合「願檢盡檢」

政府昨晚（5日）宣布6個污水監測區域的污水對新型病毒呈陽性，顯示區內可能有隱性患者，部分地區要強制檢測，不過在中區山頂道、馬己仙峽道及紅棉路一帶未被納入強制檢測的地區，該區內包括特首林鄭月娥官邸禮賓府、美國駐港總領事館、英國駐港總領事館及警察總部等。

政府發言人回覆指，政府會按風險評估採取最合適的跟進行動，其中包括圍封檢測、強制檢測、派發快速測試套裝、鼓勵市民「願檢盡檢」等，而昨日已一致地呼籲該區「願檢盡檢」。同時林鄭月娥、其家人及禮賓府的員工將配合「願檢盡檢」的呼籲，自行使用快速測試套裝進行檢測。



政府昨晚就污水樣本呈陽性公布跟進安排，當中屯門及黃大仙區需要強制檢測，而九龍城、大埔、灣仔及中西區的污水檢測呈陽性的結果，則由以快速測試套裝，供有關住戶、工作的每位清潔員工及物業管理員工自行檢測，輔助識別感染者。

至於禮賓府所在的中西區，民政事務總署及透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向該區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測。

林鄭月娥早前在記者會中，展示自行快速檢測結果。（余俊亮攝）

政府發言人：該區一致呼籲「願檢盡檢」

就不同地區採取不同措施，政府發言人回覆查詢稱，若發現陽性結果，會按風險評估採取最合適的跟進行動，包括指明受限區域以進行圍封檢測行動、強制檢測、派發快速測試套裝，及鼓勵市民「願檢盡檢」等，強調有關過程會考慮到涉及污水呈陽性結果的渠網分布、人口覆蓋率、病毒量及變種類型、傳播風險等因素。

發言人重申，政府就山頂道、馬己仙峽道及紅棉路一帶相關污水檢測呈陽性的結果，一致地呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，並陸續向該區相關人士派發三套快速測試套裝。「行政長官和家人及禮賓府員工會配合『願檢盡檢』的呼籲，自行使用快速測試套裝進行檢測。」