灣仔山頂多處污水呈陽性　涉禮賓府、警總、山頂花園及地利根德閣

疫情持續，連日來多區的污水樣本均被驗出呈陽性。政府今日（5日）晚上表示，新增的污水陽性地區擴至港、九、新界多區，屯門大興花園、黃大仙東頭（二）邨、啟晴邨、大埔大元邨、美新大廈等亦繼續成為疫情重災區。

中西區和灣仔區的污水陽性範圍牽涉的地方甚廣，涉及多個政府大樓及高官官邸，包括禮賓府、警察總部、律政中心、英國和美國的駐港總領事館，連嘉諾撒醫院，以及山頂花園、帝景園、富匯豪庭等多個豪宅亦在範圍之內。政府要求有關地點的居民、清潔及保安人員均須接受強制檢測，或快速測試。



政府表示，屯門大興花園第一期第1、2 座，以及黃大仙東頭（二）邨裕東樓、貴東樓的污水檢測對病毒呈陽性，要求曾身處4座住宅大廈的市民強制檢測，已打針的市民亦不獲豁免。

另外，九龍城啟晴邨、大埔大元邨、八號花園、翠屏花園、海寶花園、美新大廈，以及港島的山頂道、馬己仙峽道及紅棉路一帶，亦對污水檢測呈陽性。民政事務總署明日（6日）起，將會向相關地區的住戶和工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝。

中西區及灣仔區的污水陽性涉及範圍極廣，牽涉到多個政府大樓及高官住處，包括禮賓府、律政中心、警察總部等。（政府新聞處截圖）

中西區及灣仔區的污水陽性涉及範圍極廣，牽涉到多個政府大樓及高官住處，包括禮賓府、律政中心、警察總部，亦涵蓋外交人員，包括英國和美國的駐港領事館。污水範圍亦涉及嘉諾撒醫院，以及山頂花園、帝景園、富匯豪庭等多個豪宅。民政事務總署明日（6日）起，將會向相關地區的住戶和工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝。

港府又指，民政事務總署及透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向港島區污水陽性一帶工作的潔潔工和物業管理員工加派三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，並呼籲在這些地區居住和工作、感染風險的人士「願檢盡檢」