管浩鳴：陳同佳未能自首始料不及　有需要修例不能因怕而不做

立法會選委界別議員管浩鳴，入議會前擔任聖公會教省秘書長，是唯一有宗教背景的現任議員。他表示坐監是陳同佳的最後出路，又認為認為域外法權是其中一個方法堵塞引起陳同佳事件的法律漏洞，因此或有需要修例。



管浩鳴。（香港再出發大聯盟影片截圖）

管浩鳴接受「香港再出發大聯盟」訪問時表示，自己喜歡別人叫他牧師，以前沒有想過轉跑道，指自己要鼓氣很大的勇氣參選。對於有人形容立法會是熱廚房，管浩鳴表示如果人人都避開熱廚房未必是好事。

管浩鳴在陳同佳事件上廣為港人所熟悉，陳同佳是殺人犯，理論上台灣通緝他，管浩鳴說最難是叫他自首，「我都已經成功勸成了」，誰知道原來要到台灣自首也那麼難，直言這點令他始料不及，形容是牧師生涯中從未遇過的事。他說，事件令他認識到，原來泛政治化「都幾恐怖」。

管浩鳴表示，萬一陳同佳事件再現，管浩鳴相信香港社會又會有很多怨氣、動盪，希望和政府討論，既然我們知道有漏洞，是否需要填補，認為域外法權是其中一個方法，因此或有需要修例。

管浩鳴。（香港再出發大聯盟影片截圖）

指「政府怕」而沒為23條立法 「結果可能有了2019年事件」

2019年因修例引發社會衝突，管浩鳴認為不能因怕就不去做。他說因為「政府怕」而一直沒有為23條立法，「結果可能就有了2019年的事件」。

對於陳同佳的情況，管浩鳴指坐監是他的最後出路，亦有和陳同佳說，如果他一日願意到台灣，自己一日都會幫他，同時希望在有生之年可以從監獄接他回來。

議會工作約1個月，管浩鳴表示自己提出青年人更生計劃，稱修例風波的年輕人欠缺社會經驗，以致誤入政治漩渦。他說，香港回歸25年有些地方做得不夠好，例如與國家關係等，相信要急起直追，希望自己能為香港未來藍圖定案。