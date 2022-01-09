陳同佳案｜管浩鳴倡域外法權處理　陳同佳被列黑名單無法赴台

台灣殺人案疑犯陳同佳出獄逾兩年仍未赴台自首，協助他的新任立法會議員、聖公會牧師管浩鳴建議，政府可考慮以「域外法權」方式，賦權本港法院審理案件，但承認難以解決案件追溯力問題。

管浩鳴強調，陳同佳自首意願從沒改變，但由於他們二人已被列黑名單無法前往台灣，即使查詢航空公司亦遭拒絕。



管浩鳴（右）協助陳同佳（左）聯絡及商討赴台事宜。（資料圖片）

管浩鳴循選委會界別晉身立法會，他在Now新聞節目表示，當年若以逃犯條例遣返罪犯是最理想的做法，但亦可尋求「次等理想」，例如曾有人提出的域外法權方式。不過他坦言，即使用上域外法權，仍有追溯力的問題需要解決，希望可找熟悉普通法的人士幫忙。

他指政府應思考如何填補漏洞，「起碼通過新的域外法權，使香港人在非香港地方，俗稱『屬人』還是『屬地』。」他又提到，他與陳同佳兩人都已被台灣當局列入黑名單，「其實我和陳同佳都乘搭不了去台灣的飛機。」

倡社運案完成服刑者 撤案底助更生

社會事件中有不少年青人被捕，管浩鳴在參選時提出考慮提出私人條例草案，讓已完成服刑的年青人撤銷在警方的案底紀錄，只保留法庭存檔，方便他們日後重新發展。他形容案底就如烙印，足以影響一生，建議透過一個委員會向特首提出建議撤銷的案底，或以立法方式嘗試完成此計劃。