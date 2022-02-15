狄志遠嘆社會撕裂之下受到兩邊批評　中間派定位強調復和

新思維社福界立法會議員狄志遠早於1991年擔任立法局議員，今屆參選進入立法會，指自己並不想尸位素餐，而是想做事，強調自己中間派的定位，在於社會「復和」。



狄志遠接受「香港再出發大聯盟」訪問時表示，在社會撕裂之下，任何從政的人都很容易被人批評，指自己「企喺中間，仲慘，兩邊都有人批評」。他說現時網上討論仍然很對立，兩邊都會對事件有嚴厲批評甚至辱罵。他表示很強調「復和」，自己經常問政府「你這樣做對『復和』有沒有幫助？」形容這是他們想有發揮的定位。

對於中間路線的定位，狄志遠說建制和非建制兩大陣營對立，指自己不贊成用對立思維。他指民生、經濟和民主應該同步發展，社會才會成熟。

指23條立法前先要有充份說明

中央就香港民主發展發表了白皮書，狄志遠說民主議題不是禁區，認為任何時候都適合提出重啟政改，但認為《基本法》23條立法和重啟政改是兩回事，「可以不會互相有衝突」。他指很多人擔心23條立會影響到現時享有的自由，狄志遠覺得一定要先疏解這個問題，政府要向市民說明不會進一步危害香港人自由。