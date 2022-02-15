居家隔離須戴手帶　田北辰批執行慢　陳帆：修改措施需時準備

運輸及房屋局局長陳帆今日（15日）出席立法會交通事務委員會，簡報政策。實政圓桌田北辰質疑，當局規定貨機機組人員居家隔離時須佩戴電子手帶的規定實施太慢，陳帆回應指修改措施需時準備。



政府上周三（9日）宣布，貨機機組人員居家隔離時須佩戴電子手環，曾到高風險地區的客機機組人員則須入住指定檢疫點隔離14天。

田北辰批評，第五波疫情快速蔓延，但政府用了一個月時間才要求貨機機組人員居家隔離佩戴電子手帶，質疑措施推出過遲。陳帆今早（15日）於交通事務委員會上回應指，修改措施需時準備及內部討論。

「專業動力」議員林素蔚關注將軍澳藍田隧道工程進展，指若隧道因疫情未能於年內開通，有居民反映希望當局考慮提早讓將軍澳隧道免費作補償。陳帆表示，至今逾30名地盤工人確診，對工程進度有一定影響，但經清潔消毒後將盡快復工、追趕進度，目標是與將軍澳跨灣大橋一併開通。

工聯會鄧家彪指關注《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍「過山綫」的確實時間表。陳帆回應指，港鐵正進一步研究及發掘新技術，日後向當局提交進度報告會再審視。選委會界別林筱魯則關注港鐵對多個新項目是否有足夠承擔能力、當局會否進行相關評估。陳帆說，政府將視乎新鐵路綫與現有鐵路的關聯，考慮引入新營運商。