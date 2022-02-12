公共交通載客量跌四成　陳帆：本地客運業受沉重打擊　當局將支援

運輸及房屋局局長陳帆今日（12日）發表網誌，指整體公共交通載客量自第五波疫情持續下跌，直至最近已下降近四成，本地客運業界受到沉重打擊。

陳帆指出，會積極透過即將公布詳情的防疫抗疫基金6.0，支援各受影響人士。他又讚揚跨境運輸從業員過去數日的努力，令一度飈升的菜價逐漸回落。



陳帆於網誌中提到，自第五波疫情爆發整體載客量在第五波疫情以來持續下降，直至最近已下降了約四成。（資料圖片/蘇煒然攝）

運輸及房屋局局長陳帆今日（12日）於網誌中提到，自第五波疫情爆發，在各種必要的社交距離措施下，本正逐漸回復的本地客運業界經營環境，再度受沉重打擊。整體載客量在第五波疫情以來持續下降，直至最近已下降約四成，收入均大幅下跌。另外不少自僱司機，如非專營巴士、私家小巴、出租汽車及街渡等，在停課、旅客數目劇減下，承受巨大壓力。

陳帆續指，抗疫雖為首要任務，但我們不會忘記採取抗疫措施下對市民的生活，行業營運受到的影響，指將積極透過即將公布詳情的防疫抗疫基金6.0支援各受影響人士。

另外又提到內地當局從上周開始加強對跨境貨車司機的全閉環作業管理及核酸檢測要求，除提供24小時內的核酸陰性檢測證明外，跨境貨車司機須在入境口岸進行核酸採樣，以及在住宿期間須每日進行一次核酸檢測。過去數日本地市場的蔬菜價格一度飈升，至近日遂漸回落，是各跨境運輸從業員無間斷努力的成果。

房署幾近全民總動員協助各區圍封檢測

陳帆續指，農曆新年開始後，病毒繼續蔓延，多個房屋委員會轄下的公共屋邨亦需圍封強檢，房屋署幾近全民總動員協助各區圍封檢測工作。政府不同部門亦全力支援。自今年2月起，替逾38,000人次進行了強制檢測，找出了超過130名初步確診者，盡力遏止病毒在相關屋邨蔓延。

全港20多萬名清潔工友和保安，需要不時與人接觸，協助人流管制、清潔消毒，疫情期間的工作量比平日更重，風險亦更高。第五波疫情期間有多名清潔人員及保安染疫，他們的同事亦需全數隔離，房屋署亦會積極向他們提供協助。