押後特首選舉至5月8日　林鄭解釋引用緊急法理據充份

《香港01》率先披露，行政會議今日（18日）舉行特別會議，引用《緊急法》將原定於3月27日舉行的行政長官選舉，延後至5月8日舉行，而原定於2月20日開始的提名期，則押後至4月3日至16日。



特首林鄭月娥在傍晚記者會上公佈這項改動，指疫情嚴峻削弱特首選舉的公平公正公開，認為引用《緊急法》的理據充份。



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提名期改4月3日開始 林鄭：符合習近平重要指示精神

林鄭表示，行政會議舉行特別會議，批准引用《緊急條例》，押後特首選舉至5月8日，提名期押後至4月3日至16日。她表示，上述措施符合國家主席習近平重要指示精神，將穩定疫情作為穩定壓倒一切都任務。

她指，舉辦選舉帶來公共衛生風險。在社交距離限制下，候選人無法正常進行參選工作，包括與選為成員會面，爭取提名及支持，與公眾交代政綱抱負，與傳媒互動問答等，削弱選舉公平公正公開，對行政長官的認受性。

對於押後選舉的方法，林鄭表示若按照《行政長官選舉條例》，只能押後14日，但疫情不能在兩星期內消減，選委會雖然可以不停行使權力，不斷押後14日。但若不斷押後會影響重要選舉。至於提名期結束時無候選人，可以在終止日42日後重新舉辦選舉，林鄭認為這個做法被動，要看14日內有無人拿到提名，為選舉帶來不確定性。

再定日期有三大考慮 不會遲於今屆政府任期

對於選舉日期，林鄭表示有三大考慮。首先要考慮疫情，政府正考慮全民強制檢測，林鄭預計要兩三個月後才能壓制疫情。其次是換屆需要，候任行政長官需時籌組班底，提請中央人民政府任命。三是選舉原則，指提名期不應該少於14日，競選期亦需要有21日，是現行選舉原則規定，確保選舉公平公正。

她說，特首選舉就算押後，亦不會超過現屆政府政府任期，即2022年6月30日。