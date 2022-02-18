疫情・2.18｜染疫增至48300人　林鄭宣布押後特首選舉並全民檢測

今日（18日）新增3,629宗確診個案，初步確診7,600宗，確診及初步確診累計48,300宗。翻查武漢官方公布的最新數據，該市累計共50,471宗確診個案，香港染疫人數已直迫武漢染疫人數。



特首林鄭月娥傍晚宣布，引用《緊急法》押後特首選舉至5月8日舉行，提名期4月3日至16日；將推行全民檢測，採用澳門模式，每人要檢測2至3次，但無計劃全面封城禁足。



▼2.18 明愛醫院「清零」前情況▼



+ 4

疫情｜黃柳權和李家超主持抗疫會議 跟進提升檢測及醫院治理能力

【02:54】政務司司長李家超於昨日（18日）聯同特區政府五個工作小組的香港特區組長，以視像方式與國務院港澳事務辦公室、國家衞生健康委員會及相關內地官員和專家進行抗疫專班工作交流會，加緊落實具體的工作安排和協調，以全力應對嚴峻的第五波疫情。

政務司司長李家超於2月18日聯同特區政府五個工作小組的香港特區組長，以視像方式與港澳辦、國家衞生健康委員會及相關內地官員和專家進行抗疫專班工作交流會。(政府新聞處圖片)

疫情｜智障失明人士明愛醫院外苦等四日 家人靠記者相片遙望情況

2月19日【00:01】第五波疫情爆發，本港醫療系統瀕臨爆煲，明愛醫院擠滿大量患者，需要在戶外地方等候入院人士。患者家人陳太（化名）表示，其智障、失明的親人經院舍送往醫院後，苦等近四天仍未獲安排入院。陳太只可透過記者的相片，看家人是否安好，擔心天氣再轉冷而情況惡化。醫管局指已積極安排床位，會確保病人情況穩定及注意有特別需要的病人。

疫情｜消息：啟德郵輪碼頭及閒置室內運動場館擬將先設隔離設施

【23:55】新冠病毒疫情大爆發，為應付大批確診病人需要，據了解，政府相關部門全速覓設新的隔離設施，現階段先在政府場地設置社區隔離設施，其中啟德郵輪碼頭採用機場亞洲國際博覽館模式，設置數以百計病床供輕症病人隔離，同時也會在閒置室內運動場館設置隔離設施。

+ 7

【23:28】林鄭月娥記者會上指，不會對外傭違反限聚令仁慈，並稱定額罰款提升至1萬元。不過新聞處發稿，更正林鄭月娥答記者問題的說法，改為：「限聚令我們就會發出告票，告票定額罰款10,000元，是已提升了的10,000元（應為5,000元，定額罰款提升至10,000元是有關不遵從強制檢測公告或指示）。」

家居檢疫大廈︱增74幢大廈 日出康城LP6、清水灣半島第六座上榜

【23:19】第五波新冠肺炎持續蔓延，隔離設施爆滿後，多名密切接觸者需留檢疫。根據政府晚上公布的家居檢疫大廈名單，一共有1,669座大廈上榜，再多74幢，包括將軍澳的清水灣半島第六座、日出康城LP6，以及荔枝角的一號．西九龍第一座、啟德花園第四座等。

明愛急症室外輪候病人成功「清零」 近11時全送至室內

【23:20】明愛醫院在深夜近11時，室外滯留的病人成功「清零」，將連日來在急症室外露天等候入院的病人，全部移送至室內。有醫護人員一晚來回走了「數十轉」現場只剩下多個空置帳篷，等待收拾清場。

供港蔬菜｜廣州開闢水路運輸 首批三噸菜心周六進入香港市場

【23:20】廣州番禺蓮花山港至香港的水上生鮮應急保障通道，於周五（18日）開通，首批3噸菜心預計周六（19日）早進入香港市場。

粵港政府首次會議商討物資供應 研蓮塘／香園圍作臨時食品口岸

【23:00】本港新冠疫情失控，早前多名跨境貨車司機確診，以致其他跨境司機須接受隔離檢疫，令本港蔬菜價一度短缺，價格波動。運輸及房屋局今（18日）公布，政府就內地供港物資供應，已與廣東省及深圳市政府司開首次會議，並獲正面回應。



政府指，內地早前已放寬限制，運送鮮活食品的跨境貨車司機，即使居住在疫廈，只要在內地的核酸檢測中呈陰性，亦可獲得豁免。此外，廣東省及深圳市政府同意研究應急方案，如開放蓮塘／香園圍陸路口岸，作為臨時的緊急鮮活食品口岸，或利用水路運輸等。

疫情｜政府多部門有員工染疫 港鐵增14員工感染未影響服務

【23:00】港鐵公司周五（18日）共有十四宗員工及承辦商人員初步確診新冠病毒，當中包括南昌站及上環站的車站員工；及九龍塘站、恆安站、金鐘站及西營盤站、西九龍站工作的承辦商清潔人員。

食物環境衞生署今日有一名管工初步確診，該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈八樓的辦事處上班；香港郵政今日一名郵務主任及一名郵務員初步確診，分別於深水埗郵政局工作及曾於彩明郵政局及順利郵政局值勤；羅湖懲教所一名懲教人員初步確診，該名懲教人員負責探訪登記服務，最後上班日子為25日。

新冠疫苗︱單日10萬人打針 聶德權料九成接種率不用兩周可達標

【22:44】第五波新冠疫情嚴峻，市民連日預約注射疫苗，政府亦加開疫苗接種中心。負責接種工作的公務員事務局局長聶德權表示，今日（18日）接種數字超過10萬針，是單日最高紀錄。

接種第一針疫苗的12歲以上居民在2月18日達85.4%。

夏寶龍深圳主持支援抗疫工作協調會 部署建方艙醫院、調撥物資

【22:14】全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（18日）主持支援香港抗疫工作第二次協調會，對於中央有關部門和地方全力以赴、迅速高效開展援港抗疫工作予以充分肯定。

疫情｜澳門史上首次派員到港支援 駐元朗助核酸檢測至第五波結束

【22:13】第五波疫情嚴峻，澳門今日（18日）亦派出八名專業檢測技術人員到港，為澳門有史以來首次組成醫護團隊援港的行動。

澳門今日亦派出8名專業檢測技術人員到港，為澳門有史以來首次組成醫護團隊援港的行動。（央視新聞）

疫情｜海港城11舖職員爆疫涉名牌LV、連卡佛 超市City’super上榜

【22:04】第五波疫情失控，多區爆出確診個案，商場亦無可避免。尖沙咀海港城昨（17日）通知租戶指，旗下11間店舖有職員初步確診。該批店舖更包括不少名店，如Louis Vuitton（LV）、Hermès（愛馬仕）、Lane Crawford（連卡佛）等。

疫情︱周日交樽周五始獲告知初步陽性 黃俊碩：嚴重病徵開始消退

【21:11】民建聯立法會議員黃俊碩上周六（12日）快速測試呈陽性，周日（13日）再交樣本作覆檢，並進行自我隔離。他今日（18日）終於收到「初步陽性」訊息，而早幾日的嚴重病徵已開始消退。

黃俊碩展示自己家中用來監察基本生命表徵的儀器。（黃俊碩Facebook）

【20:30】國務院港澳辦、中聯辦分別發聲明，支持特區政府押後選舉。

疫情｜明愛醫院陸續將病人送入室內 醫管局目標今日戶外「清零」

【19:45】第五波疫情令公營醫療負荷大增，多間公立醫院近日都需要在戶外放置確診者，醫院局管局亦多番承認情況不理想。記者下午（18日）到明愛醫院視察，輪候情況與近日相若，戶外病人以多張被及保暖鋁紙保暖，院方亦有燃點暖爐讓病人取暖。



醫管局今日於疫情記者會上指會將急症室外等候的病人送到室內等候，目標今日內完成。明愛醫院於下午4時40分左右開始將病人送到老人科日間醫院。

發展商獻計團結抗疫 MIRROR任宣傳大使 鄭志剛：會展可作檢疫

【19:45】中聯辦主任駱惠寧主持召開「萬眾一心 合力抗疫」抗疫行動視頻會議，本港多個大集團均出一分力抗疫，動用旗下力量提供資源。

多個發展商均提出利用旗下酒店、物業作隔離設施，並建議在旗下土地興建方艙醫院。各發展商又捐出數以十萬計的快速測試套裝。至於最「搶眼」的建議，莫過於盈科拓展主席李澤楷表示，已請旗下男團MIRROR擔任抗疫大使。

MIRROR擔任抗疫大使，拍片宣傳居家抗疫。（葉志明攝）

荃灣街市、大成街街巿等5個食環街市涉確診個案 提早關閉清潔

【19:42】近日新冠肺炎疫情持續惡化，不少確診個案涉及街市，更遍布多區。食物環境衞生署今日（18日）宣布，有5個街市因與確診個案有關連，於今日下午7時提早關閉，涉事街市包括荃灣街市、大成街街巿、官涌街市、海防道臨時街市及西貢街巿。部份街市明日（19日）將全日關閉進行清潔消毒，料最快可於本月20日重開。

+ 11

封區檢測｜石硤尾邨第21座污水樣本陽性 內地檢測車首次出動

【19:30】深水埗石硤尾邨第21座，晚上7點封區檢測，目標在明日（19日）約中午12時完成。內地來港支援的核酸檢測車首次出動，該車具備每日2萬人份（10混1）檢測能力，可極大滿足疫情防控常態化下大規模核酸篩查的需求。

石硤尾邨第21座2月18日晚封區檢測，內地核酸檢測車首次出動，從車上玻璃窗可看到檢測人員進行化驗工作。（廖雁雄攝）

政壇諸事町︱林鄭：最近聽嘢唔係好清楚 「好打得」也會生病？

【19:09】經濟日報記者：看到長者兒童和其他市民在醫院戶外等候，作為特首有何感受？全民檢測，幾時、怎樣做？幾時才有病床安置病人？

林鄭：要等候入院，是不應該、不能接受，我作為行政長官非常心痛。醫護人員疲於奔命，每日工作十多小時。兩日前廣華醫院準備在附近社區會堂安置病人，但要先看看病人先，當時已經要求保安局局長準備，但未必一定能落到地。

我要求今日一定要解決。很多長者是安老院去，不能隨意將身體沒有太大問題的長者送去醫院，有些長者已經能出院，不能不接回。我們已讓社署幫手。可以找隔離酒店、竹篙灣等。這個現象不能接受，我們要解決，要大家齊心，特區政府責無旁貸，我責成各部門、醫管局解決。

全民檢測，正在細化，負責的人是政制及內地事務局局長，大家問他無關係，但他有能力。他曾做過大型選舉，600多個站，接近規模的檢測，有人收就不能做不到，曾局長處理。

曾局長另一個強項是入境，就是身份證。我們做強制，徹底做，就是按照身份證。因為各區做，依然有人不出來。

細化就是找隔離設施，否則早發現亦無用。竹篙灣3000幾個單位，公屋3000多個，還有酒店2萬個，以及中央幫手建設類似方艙醫院的隔離措施。

唯一幸運是Omicron涉及重症不多，但長者就比較麻煩。我們會迎難而上，香港過了這一波，香港的前景非常美好。

未來控制疫情，我們可以做2022年應該做的事情，包括回歸25年慶祝，粵港澳大灣區《綱要》頒布三周年，本來有很多座談會。

▼2.18 林鄭月娥宣布押後特首選舉及籌備全民檢測▼



+ 4

限聚令｜外傭周末聚集違法 林鄭月娥：執法不再仁慈將發告票

市民要盡少外出，大家忍耐，呼籲和支持外籍傭工留家。上周很擔心，周日很多外傭聚集，但本周就不會仁慈，會嚴格執行二人限聚令，罰款已提升至10,000元。

打針，希望能提升至疫苗接種率達90%，現在已經84%以上，仍有希望。70歲以上長者已經60%，80歲以上長者超過40%。

▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



+ 8

疫情｜政府增設臨時中心予長者等候入院 港台電視32變「抗疫台」

【19:03】中央廣播電視總台記者：內地專家組為香港抗疫工作帶來什麼幫助？

林鄭：我必須再次向國家主席習近平、韓正副總理、港澳辦夏寶龍副主任致謝。他們關心香港情況，為我們做了大量工作。內地新春假期後，特區政府提出一系列要求後，我得到四個字「照單全收」。人力、資源、專家幫到香港，中央一定全力支持。

每日都看到有中央力量到來。昨日我迎接了廣東專家，有流動檢測車。駱惠寧主任說，很快有內地助力，建設臨時隔離設施（方艙醫院）。內地專家今早與陳肇始教授開會，但我忙於其他工作，未收到報告。

我希望收到治療的專家，昨日來到的是公共衛生防疫專家，但我們長者多，希望治療經驗可以給我們學習。

澄清，政府並非不齊心、並非有人對著幹。政府是齊心去做，圍封強檢是幾百個不同部門的同事。

港台2月18日開始，港台電視32成為抗疫台，有抗疫知識、新聞，訪問抗疫前線。

疫情｜林鄭月娥：將用澳門模式全民強制檢測 每人2至3次 不封城

【18:56】港台英文記者：之前說過不會押後，為何轉變決定？你覺得候任特首是否能按時就任？你有無參選計劃？全民檢測的詳情？

林鄭：我每次答記者都是按當時情況，正如之前回答記者，都是「at this moment」（在此刻）仍按計劃進行選舉。

第二個問題，我無水晶球，不知提名期時有無新冠病毒個案。但我對抗疫依然樂觀。如果4月我們的疫情依然嚴重，可以在此押後，我們仍有時間，但非常接近6月，候任特首組班時間會很短，再押後是艱難的決定。

如果押後選舉至6月30日之後，不是我現屆政府可以決定，需要中央行使權力。

我們計劃全民檢測，但完全封城並非可行，我們計劃全民檢測數次，可以參考澳門的做法。

2022年2月18日，林鄭月娥見記者，宣布引用緊急法，押後特首選舉。（歐嘉樂攝）

特首選舉押後｜港澳辦、中聯辦：符香港整體利益 政界撐延期

【18:50】有線新聞記者：2020年押後立法會選舉，只有149宗確診，與今日幾千宗相比，回望過去是否覺得要押後立法會選舉？第二，人大常委譚耀宗建議延長提名期，你怎麼看這個建議？第三，有無知會中央？

林鄭：記者可否大聲啲？我最近聽嘢唔係聽得好清楚。

當時都未見過這個數字，未有先知覺得140多宗是見頂。以公共衛生考慮，是有理有據決定。特首選舉無三四個月押後的空間，因為候任特首需要組班。我不想壓縮公平公正選舉一般有點原則規定。

中央的角色。我已向中央報告並得到同意。

押後特首選舉至5月8日 林鄭解釋引用緊急法理據充份

【18:33】林鄭月娥：行政會議舉行特別會議，批准引用《緊急條例》，押後特首選舉至5月8日，提名期押後至4月3日至16日。

符合國家主席習近平重要指示精神，將穩定疫情作為穩定壓倒一切都任務。

這次非港府第一次押後選舉，2020年3月亦押後9月舉行的立法會選舉一年。

今日面對疫情嚴重及緊急，嚴重超去特區政府各個環節的負荷。舉辦選舉，帶來公共衛生風險。在社交距離限制下，候選人無法正常進行參選工作，包括與選為成員會面，爭取提名及支持，與公眾交代政綱抱負，與傳媒互動問答等，削弱選舉公平公正公開，對行政長官的認受性。

若按照《行政長官選舉條例》，只能押後14日，但疫情不能在兩星期內消減，但選委會可以不停行使權力，不斷押後14日。但若不斷押後會影響重要選舉。第二個規定是，若在提名期結束時無候選人，可以在終止日42日後重新舉辦選舉。但這個做法被動，要看14日內有無人拿到提名，為選舉帶來不確定性。

引用《緊急條例》理由充分，當日押後立法會選舉，今日確診數字有幾十倍差別。第二個充分理據是無現行法例可引用去押後行政長官選舉。當日押後立法會選舉也是引用《緊急條例》，是一致的。

終審法院亦有裁決，在緊急和危害公安的情況下可以引用權力，所以引用《緊急條例》押後選舉，是有充分理由和法理基礎。

押後選舉日期的時間，要看疫情、政府換屆需要、選舉的具體情況。

一是疫情，我們正考慮全民強制檢測，要兩三個月後才能壓制疫情。

二是換屆需要，候任行政長官需時籌組班底，提請中央人民政府任命。

三是選舉原則，提名期不應該少於14日，競選期亦需要有21日，是現行選舉原則規定，確保選舉公平公正。特別是特首選舉要在五個界別取得181個提名。

押後不會超過現屆政府政府任期，即2022年6月30日。

是艱難決定，涉及行政長官選舉，經行會引用緊急法，符合香港實際情況及公眾利益。

01消息：港府引用緊急法 特首選舉改至5月8號舉行

【18:27】01消息：港府引用緊急法，特首選舉改至5月8日舉行。

疫情｜私家醫院疑拒收疑確診者 陳肇始籲以慣常處理免增公院負擔

【18:29】疫情嚴峻，多名確診在公立醫院空地冒著寒風等候床位及送院治療之際，有指有私家醫院近日等疑拒收疑似有新冠肺炎病徵的患者，令公立醫院增負荷。

食物及衞生局局長陳肇始向私家醫院發信，指近日有私家醫院由於懷疑出現常見病徵的病人是確診者，拒絕收症，結果要轉到公立醫院求診呼籲除非病人在病毒檢測檢測中呈染疫反應，必須轉往公立醫院接受治療，否則希望私家醫院繼續以慣常方法處理病人，避免再對公立醫院造成額外負擔。

初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

公務員染疫｜財庫局新聞主任初陽 周二曾出席綠色零售債券記者會

【17:03】​財經事務及庫務局發言人今日（18日）表示，一名新聞主任快速測試結果初步呈陽性，他最後的上班日期為2月15日，當日下午曾參與在政府總部地下演講廳舉行的記者會。並於政府總部東翼24樓工作，工作時一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。他最後上班時並無出現任何病徵，體溫檢測正常，最近沒有外遊紀錄。

為了安全起見，當日出席記者會的政府官員今日已進行快速測試，測試結果均呈陰性。該局正安排為相關辧公室進行全面清潔消毒，而政府總部地下演講廳亦已作同樣安排。

疫情｜特首辦一名清潔工檢測初步陽性 今早仍有上班 無接觸特首

【16:54】​行政長官辦公室今日接獲合約承辦商通知，一名在該辦公室工作的清潔員工今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。合約承辦商表示該名員工會盡快按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。行政長官辦公室亦已遵照衞生署衞生防護中心的建議為相關地方進行徹底清潔和消毒。該名合約清潔員工最後一次上班日期為今日上午，日常工作無須接觸公眾，她亦沒有接觸行政長官。

▼2.18 屈臣氏門市發售新冠病毒檢測包▼



上水屠房爆疫現86個陽性個案 停宰活豬 明有限度服務或影響供應

【16:52】食環署現時每星期為所有上水屠房從業員（包括屠房員工、買手及進口商員工等）進行深喉唾液檢測，今早獲悉最新一期共約1 100個樣本的化驗結果中，共有86個呈陽性。食環署已即時通知衞生防護中心，並指示上水屠房關閉以進行全面清潔消毒，化驗結果呈陽性人士及其密切接觸者不得進入。由於需進行全面清潔消毒，上水屠房暫停今日的活豬屠宰程序，荃灣屠房會配合業界的需要加強屠宰服務。

疫情｜醫院急症室露天病人清零難 醫管局：善心人士勿再送來物資

【16:47】何婉霞表示，九龍區有個別急症室情況仍然非常嚴峻，急症室求診人次一直很高，醫院尉好盡力安排入室內等候，但每當清空又有大量病人經救護車送入急症室，當中好多來自院舍，老人家身體狀況差及年紀大，急症室會盡力照顧病人，但現時輪候入院時間會好長，希望病人理解體諒。

何婉霞呼籲善心人士勿送物資到公立醫院，有足夠抗疫物資、藥物及禦寒衣物、多於6個月個人保護裝備，各界善心人士暫毋須送物資以免影響醫護人員救護病人。不缺物資，反最缺醫護人手，呼籲同業加入醫療團隊一同抗疫。

等入院者留家14天抗原檢測陰性當康復 港累計5萬人染疫直迫武漢

【16:41】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，公院病床使用率九成，但天氣凍，今天起會動用室內空間，包括後勤房、門診等候區及走廊等所有空間，目標今日內將醫院以外等候區的病人轉到空內，但都好困難，因醫院空間已好迫，但幾困難都會盡力目標今日返入室內。這幾天將穩定病人送去亞博、竹篙灣，盼騰出病床接收病人。

【16:36】今增3629確診個案，初步確診7600宗，增2宗死亡個案，分別為62歲男病人及96歲女病人，有長期病患。今增150名醫管局醫護及工作人員染疫，大部分在社區感染。

【16:13】網傳大家樂集團中央廚房上周五(11日)有200多人確診，大家樂今日(18日)發聲明，澄清並非事實。

大家樂發言人指，集團十分關注近日關於「大家樂中央廚房及個別分店確診人數」之網上流傳，並嚴正澄清當中提及的內容並非事實。如有分店員工確診，相關店鋪會即時暫停營業及安排深層清潔消毒，並在門外張貼告示通知顧客。相關員工必須進行檢測並取得陰性證明方可恢復上班，以保障顧客和員工安全，又指集團會保留一切追究相關人士法律責任之權利。

+ 2

駱惠寧公布16項措施：行動最迫切 大孖沙出地、中資援建抗疫設施

【16:02】中聯辦主任駱惠寧主持召開「香港社會同心抗疫」行動會議，會上有各界代表發言，合力推出一系列措施支援特區政府抗疫工作。駱惠寧表示，抗疫「最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動。」他說，中聯辦將按照中央統一部署，全力支持港府擔當好疫情防控的主體責任，協助中央部門和地方做好援港工作，凝聚愛國愛港陣營的強大力量。

駱惠寧稱目前集香港各界之力，已經落實及正在推進的舉措共16項，包括由今晚開通由從廣東番禺到油麻地的水路運輸新航線，運送蔬菜和物資抵港。中資企業還會助力提升核酸檢測能力；援建隔離及治療設施，日內將會開工，而香港工商界則會捐借土地及設施。

+ 5

封區｜石硤尾邨美薈樓70宗初陽 8宗不確定 須延長圍封至周六

【16:03】第五波疫情持續，政府今日（18日）宣布，昨日被圍封強檢的深水埗石硤尾邨美薈樓，發現70宗被步陽性個案，和8宗不確定個案，認為美薈樓具有極高感染風險，決定延長圍封行動，目標明日(19日，星期六)中午12時完成。

+ 2

抗疫的士｜接送司機首轉車仍怯 有確診者乘普通的士求診

【15:56】疫情嚴峻，每日有數千人確診新冠肺炎，由於公立醫院病床緊張，部份患者自行到七間指定診所接受治療。專門接送確診者往返住所和指定診所的抗疫專屬的士車隊，今天（18日）起投入服務，每小時大約有5部指定的士到達運送及接載患者及家屬離開。但記者同時發現，最少有一名求診長者，乘搭一般的士到達，亦有患者乘搭巴士或步行離開。

其中一個司機分享早上上班到中午時間，接載了三名患者，已經是車隊中比較「旺場」，又說第一個患者上車時「怯一怯」，但反思過後認為要有同理心，自己已有準備會中招，平靜下來。他又説接受任務的司機有風險，希望市民諒解他們領比較高的薪酬，「『重酬之下，必有勇夫』，我係要預咗自己中招先做，我都唔敢同屋企人住，上車落車一直噴噴噴消毒，廁所又去唔到，我自己都覺得自己好似加入咗醫療嘅抗疫團隊咁。」他又擔心影響其他人，暫時不敢吃飯、飲水。

抗疫的士司機沈先生説，「『重酬之下，必有勇夫』，但係我都有風險㗎，我係要預咗自己中招先做，我都唔敢同屋企人住。（歐嘉樂攝）

確診大廈｜增473幢深水埗佔78棟 The Campton、匯璽第2及3座上榜

【15:30】疫情持續惡化，衞生署公布2月17日確診大廈名單，有2,874棟大廈上榜，當中新增473棟，深水埗繼續成為重災區，佔78棟，分別有The Campton、一號．西九龍 1 座及南昌站上蓋匯璽2座和3座等私人樓宇。

港島有不少豪宅上榜，當中座落於淺水灣半山，飽覽極佳靚海景的淺水灣道37號3座、以及位處薄扶林豪宅林立的羅理基閣AB座等。

+ 2

疫情｜醫管局今日內將露天病人移室內 何栢良：戶外等候不能接受

【15:27】醫管局發言人今午表示，局方明白社會對醫院門外等候病人的關注，會盡全力在今日處理。現時有足夠抗疫物資，包括藥物、禦寒衣物供病人使用，亦有超過六個月個人防護裝備供員工使用，呼籲各界善心人士暫時無需將物資運送到公立醫院，以免影響醫護人員救治病人。

+ 20

樹仁大學宿舍推三大措施 劃專屬樓層供初確宿生、派快速測試包

【15:21】第五波疫情持續，並殺入校園，多間大學師生染疫。樹仁大學常務副校監胡懷中向全體師生發信，指至今已有300多位學生決定遷離宿舍，但不會強制或鼓勵其他宿生退宿，同時推行三大措施保障師生，包括在宿舍舍堂內劃出專屬樓層，供初期確診的在宿學生使用。

封區｜東涌滿東邨滿和樓解封 揪80宗初陽、3宗不確定個案

【14:51】東涌滿東邨滿和樓周三（16日）起被圍封強檢，共有約6,040人次接受檢測，當中發現80宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，比率達1.3%。政府亦在「受限區域」內派員到訪約1,070戶，當中104戶在過程中沒人應門。

▼2月16日 東涌滿東邨滿和樓圍封強制檢測▼

+ 3

菜荒｜內地供港蔬菜量回升6.7% 回復平日供應量9成 菜價續回落

【12:54】跨境貨車司機接連染疫，本港蔬菜和鮮活食品供應緊張，價格一度飆升。政府今日（18日）表示，昨日（17日）由內地供港的蔬菜供應量，約為平日供應量的九成，整體蔬菜批發價亦繼續回落；而內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量亦為平日約七成。

消息：警隊指示五前線部隊 未來兩周每日快速測試 陰性才可當值

【12:30】疫情持續，本港確診個案持續上升，據了解，警務處針對內部湧現確診個案，指示5個經常執行較高風險職務的部隊，包括軍裝巡邏小隊、特遣隊、衝鋒隊、機動部隊及新界北快速應變部隊，即日起須每日接受快速抗原測試，並取得陰性結果後，才可以當值，有關安排暫時維持兩周。

▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



+ 3

疫情｜消息：今日最少增3600宗確診 初步確診高達7600宗

【12:00】消息指，截至昨晚最少新增3600宗確診，初步確診約7600宗。

封區｜馬鞍山耀安邨耀平樓解封 發現64宗初陽及3宗不確定個案

【11:58】沙田耀安邨耀平樓圍封檢測兩日，今午解封，第一及第二次檢測共有約3160人次接受檢測，當中發現64宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，政府亦曾派員到訪612戶，當中43戶在過程中沒人應門。

▼2.18 首間社區隔離酒店投入運作▼



+ 4

港大陸佑堂及荃灣體育館2.23起可打復必泰 下周一可網上預約

【11:20】政府將由下周三（23日）起，在香港大學陸佑堂和荃灣體育館增設社區疫苗接種中心，為市民提供復必泰疫苗接種服務，網上預約接種安排，由下周一（21日）上午9時開始。

安老院舍營運者稱缺乏物資保護 批無指引照顧帶傳播風險長者

【11:20】長者確診人數急增，醫管局昨日指有安老院舍拒絕接收合適出院的長者，呼籲安老院舍營運者以「大局為重」。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝今日（18日）在港台節目《千禧年代》表示，院舍缺乏足夠保護裝備，有院舍被要求要接回CT值較低（即帶有傳播風險）的長者，希望醫管局提供清晰出院指引而非指責。

+ 4

救護人手荒每日工時近16小時 主任級上前線 工會：前所未見

【11:19】近日疫情嚴峻，面對救護服務人手不足情況下，香港消防救護員會司庫林珈樂今在港台節目《千禧年代》表示，以往每日工作12小時，但近日爲了新冠病情，現時每日除了處理緊急情況外，需要加班到13至16小時，每間局的高級救護主任職級人員都一同落地參與前線工作，形容「這個景象前所未見得到」。

公務員確診｜​入境處三人染疫 港島及九龍人事登記處早上暫服務

【10:13】第五波疫情嚴峻，食物環境衞生署今日（18日）表示，有四名職員初步確診。其中一名患者是於食環署黃竹坑業勤街23號THE HUB 18樓的辦事處上班的文書主任，其快速測試結果初步呈陽性，最後上班日期為2月11日。另一人則為食環署管工，於花園街市政大廈8樓辦事處上班，最後上班日期為2月15日。兩人工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

公務員確診｜食環署文書主任快速測試陽性 黃竹坑THE HUB上班

【10:00】第五波疫情嚴峻，食物環境衞生署今日（18日）表示，該署一名文書主任快速測試結果初步呈陽性，患者於食環署位於黃竹坑業勤街23號THE HUB 18樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

聶德權：料兩星期内達九成接種率 下周起增4間疫苗中心

【09:59】公務員事務局局長聶德權今日（18日）於港台節目《千禧年代》中表示，政府將於下星期三開始，於香港公共圖書館、香港大學陸佑堂等地方設社區疫苗接種中心，專為3-17歲兒童、青少年及長者接種疫苗。下周一開始可預約，預計每日接種一千至二千劑，而實際即日籌數目會再調整。按現時每天有約4萬名市民打第一針，相信接種率能夠在未來兩星期達到九成。

【07:00】本港第五波疫情嚴峻，政府多番呼籲市民避免聚會，1月初的「洪門派對」局長辭職下台，多名高官要檢疫。《香港01》獲悉，懲教署大潭峽懲教所總懲教主任吳廷偉於1月27日，仍舉辦升職宴，逾20人出席，有人打麻雀，多人圍觀，疑違反防疫規定和政府紀律。

懲教署已轉介其他執法機構跟進調查。據了解，署長胡英明對事件感震怒，懷疑有高級懲教員「帶頭搞破壞」，已將事件轉介警方跟進，又會撤換大潭峽懲教所的管理層。

冀市民諒解救護車有飯味 前線救護員：買完飯做完嘢先返救護站食

【06:00】本港疫情迅速惡化，至今累計超過3萬人確診，救護員作為抗疫最前線，已處理約1.6萬宗確診者送院個案，最高峯一日接送500宗確診個案。有救護員透露，工作量增多往往延至下午4時才能用膳，有時候更會在買完飯盒後即刻「接call」，希望市民理解救護車內為何傳出「飯香」，「以為我哋喺車內用膳，其實係等做完嘢先返救護站食。」

▼救護員每次接送患者入院後需清潔消毒▼



+ 6

前線救護員奉召到村屋驚見15人染疫 遺憾資源有限只能送兩童入院

【06:00】第五波疫情失控，不少患者滯留社區。肩負將病人送院工作的消防處署理救護總隊目湯耀基接受《香港01》訪問時，憶述日前一宗難忘「召喚」，他當晚OT（超時工作）「直踩」17小時，趕到屯門接送一名發燒的5歲男童入院，但原來村屋內有15人均染疫，男童父親不想加重醫療壓力，只讓病情轉差的兒子送院，他其後得悉其實屋內還有一名孖生5歲女，「為人父母，個女接受唔到治療都覺得傷心，我嗰刻好感觸，想盡我能力帶佢睇醫生」，他最終將兩名兒童載走治療，但慨嘆醫療資源有限，遺憾無法將所有有需要的病人一併送院。

為人父母，睇住小朋友感染重症，我代入角色都覺得傷心，始終醫療資源好有限，仲有好多患者喺市區未送到治療，如果係自己個女，接受唔到治療，睇住佢咁辛苦都覺得傷心，我嗰刻好感觸，想盡我能力帶佢睇醫生。 消防處署理救護總隊目（沙田救護站）湯耀基

▼2.17 家居檢疫大廈▼



+ 106

【01:00】周四（13日）晚上更新家居檢疫大廈名單，一共有1,612個住所上榜，當中元朗區繼續成為18區之冠，共有226幢住宅大廈；其次則為沙田，共有185幢大廈有住戶居家檢疫。至於今日新增的大廈數量，元朗區及沙田區同樣為最多兩區，周四的名單新增19幢及13幢。

內地核酸檢測車抵港 停泊馬鞍山體育館 曾參與跨省應急演練

【00:35】第五波新冠肺炎持續愈演愈烈，難以遏止，由中央派出的專家組成員周四（17日）抵港展開5天考察，將與香港衞生及相關官員交流防疫抗疫工作的經驗。另外，內地亦派出多名檢測技術人員，連同兩架流動檢測車到港，以提升香港檢測能力。

流動檢測車已抵港，車身以簡體字寫上「國家突發急性傳染病防控隊」、「移動P2+核酸檢測車」。該車周四晚已抵達馬鞍山體育館，亦即「火眼實驗室」所在之處。

「移動P2+核酸檢測車」2月17日晚已抵達馬鞍山體育館，亦即「火眼實驗室」所在之處。（政府新聞處圖片）

▼2.17 強制檢測公告▼



+ 4

【00:00】政府周四（17日）更新強制檢測名單，多27幢大廈因納入強檢公告，包括半山區衛城道10號美麗閣、中產屋苑薄扶林寶翠園2座、港鐵九龍灣站上蓋德福花園T1座，以及順利紀律部隊宿舍6座。

▼昨日疫情重點▼



+ 3

▼2月17日 明愛醫院急症室外臨時加開病床景況▼



+ 13

▼2月17日 石硤尾邨美薈樓封區檢測▼



+ 2

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



+ 2

▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼

