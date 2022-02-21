疫情︱譚耀宗：港府鬆懈致對疫情措手不及　應虛心向內地學習

全國人大常委譚耀宗在《環球時報》撰文，表示當前是香港抗疫兩年多以來，最嚴峻的時刻，希望特區政府和公務員虛心向內地學習，借鑑後者成熟的抗疫經驗。



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指抗疫人員陷於艱苦作戰 亟待支持

譚耀宗指出，由於香港的疫情在過去一段時間有明顯緩和的跡象，特區政府和社會各界普遍都有所鬆懈。因此，這次疫情突然再次升溫，特區政府反應的確有些措手不及，並出現了一些不必要的混亂。

他提到，不得不承認香港的防疫抗疫工作存在漏洞，以及多項現行的對策還未能跟上需要。例如核酸檢測能力不足、輪候時間過長，市民接受檢測後等候檢測結果時間過長；小區隔離和醫院床位嚴重不足，初步確診個案未能得到及時適當的照顧；缺乏快速抗原檢測包等醫療物資，以及缺乏足夠多的防疫專家和醫護工作人員等等。「在這段日子裡，筆者看到眾多一線工作人員、自發參與抗疫的義工和較多市民，每天都陷於艱苦作戰、亟待支持。」

譚耀宗表示，希望特區政府及全體公務員能虛心地向內地學習，借鑒內地成熟的抗疫經驗，例如如果需要實施全民檢測該怎樣安排，特區政府要幫助市民認識到全民檢測的重要性，以及如何跟進檢測出來的確診者，隔離治療的安排等等。他認為，有國家作強大的後盾，只要同心抗疫、團結一致，香港必能戰勝當前的疫情。