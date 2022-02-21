特首選舉押後｜盧文端：中央要求在兩月內控疫　免影響領導人來港

特首選舉延期至5月舉行，全國僑聯副主席盧文端撰文指，選舉押後反映中央要求香港要在兩個月之內控制疫情，並且在7月1日前完成整個選舉及中央任命程序，不應拖延。他指中央非常不希望見到，香港回歸25周年紀念日慶典乃至國家領導人來港慶賀視察，會受疫情影響。



特首選舉因疫情需延期。（資料圖片）

特首延任影響太大 應盡量避免

盧文端今日在《明報》撰文指，中共總書記、國家主席習近平對香港疫情罕有作出重要指示，明確提出「一個責任」、「三個一切」、「兩個確保」，顯示習主席把香港700多萬市民的生命健康、香港的發展時刻放在心上，對香港抗疫發出最高動員令，體現了對香港的關心，亦顯示中央要求特區政府把控疫作為壓倒一切的頭等任務，任何影響抗疫的事情都要讓路，適當押後特首選舉是必須作出的選擇。

他又提到，相信中央和香港社會都不希望見到這場重要的特首選舉草率了事，而是希望盡快使疫情受基本控制後，確保舉行一場公平公正公開安全的特首選舉。如今選舉只押後一個半月，表明特首選舉及中央任命程序，需要在特區政府換屆的限期、即7月1日前完成，因為如果特首選舉延至7月1日之後，需由全國人大常委會作出決定，提供憲制性的法律根據，這個動作影響太大，應盡可能避免。

全國僑聯副主席盧文端。（資料圖片）

確認中央曾直接聽取特首人選意見

社會現時關注誰是「真命天子」，盧文端指，中央過往已對特首人選列出明確和具體的標準和要求，例如在愛國方面，全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅持原則、敢於擔當，胸懷「國之大者」，精誠團結；管治能力有5個標準，即港澳辦主任夏寶龍提到的「5個善於」。因此，選舉新一任特首人選已是「有章可循」。

近日有傳媒報道指，中聯辦就新一任的特首人選在香港諮詢意見。盧文端間接確認此一消息，指據其了解，中央聽取意見非常深入、具體、全面，「參與提供意見的人士不僅有廣泛代表性，而且是知無不言、言無不盡，大家都抱有一個共同出發點：為香港好，也為國家好。」

他認為，中央對香港關於特首選舉的社情民意有充分了解和掌握，相信中央希望的特首人選與港人期待的特首人選，具有基本的一致性，「只要疫情能在兩個月內得到控制，香港就能夠舉行一場正常且成功的特首選舉。」