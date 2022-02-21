疫情｜中銀資助民建聯　派防疫物資包予基層　料1.3萬戶家庭受惠

「國家隊」連日支援本港抗疫工作，中國銀行（香港）向民建聯社會服務有限公司資助，籌備「齊抗疫、共時艱」抗疫支援行動，向十八區基層或有需要人士派發防疫物資包，預計惠及約1.3萬戶家庭。金融界立法會議員陳振英、中銀香港總法律顧問兼選委界議員簡慧敏，聯同民建聯議員陳學鋒今日（21日）在西營盤區分別向基層市民派發抗疫包。



陳學鋒、陳振英及簡慧敏（左至右）今日一同到西營盤向基層及有需要人士派發抗疫物資包。（民建聯圖片）

陳振英表示，內地抗疫無論在檢測、排查、隔離、診治方面均有豐富經驗，抗疫物資和醫護人員充裕，相信在中央強力支援下，市民配合緊守防疫措施，減少社交活動，相信可盡快遏制疫情。

陳學鋒則指，疫情期間，基層市民生活百上加斤，期望今次計劃能緩解他們的燃眉之急。

簡慧敏（右）到西營盤向基層及有需要人士派發抗疫物資包。（民建聯圖片）

簡慧敏則指，香港要按照國家主席習近平重要指示，穩控疫情是當前壓倒一切的任務，立法會願意支持政府在法律上拆牆鬆綁，以法抗疫。

民建聯各區議員及社區幹事將按是次計劃，以電話通知基層家庭及有需要長者分流領取，或以「點對點方式」由義工上門向他們派發，預計於3月中前將所有抗疫包送至有需要家庭手上。

立法會議員陳勇（右三）、李梓敬（左二）及林素蔚（右四）等人，到酒店慰問廣東省援港抗疫專家。

議員向內地抗疫專家送暖包、餅乾

另外，沙田各界大聯盟及沙田社區抗疫連線成員陳勇、李世榮、李梓敬、林素蔚、潘國山等人，到帝逸酒店慰問廣東省的援港抗疫專家，送上暖包、餅乾、即食麵等乾糧。