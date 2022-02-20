疫情｜第二批114人援港防疫隊大有來頭　多人曾參與武漢抗疫

第二批內地援港抗疫醫療防疫工作隊共114人昨日（19日）抵港。該批醫護人員包括4名重症醫學專家，負責來港就新冠重症進行交流討論；而核酸採樣隊則由4名管理人員和106名廣東醫務人員組成。

內媒金羊網報道指，這批醫護人員分別來自廣東省人民醫院、中山大學附屬第一醫院、暨南大學附屬第一醫院、廣東省中醫院和南方醫科大學第三附屬醫院，其中不少人曾在新冠疫情爆發初期馳援武漢。



報道指，廣東省人民醫院派出的醫護人員之中，3人曾支援過武漢，當中包括省醫心研所心臟外科重症監護一科護師黎詩欣。黎詩欣表示這次赴港支援是「使命光榮，責任重大」，又稱「希望我們能夠用多次應對疫情的經驗和香港市民一起共克時艱」。

中山大學附屬第一醫院派出的醫護人員則大多數都有馳援湖北或參與廣州抗疫的經驗，有成員此前還曾隨國家衛健委支援香港核酸檢測。

報道又指，廣東省中醫院派出的醫護人員基本都熟悉粵語，曾在兩年前馳援武漢的曾思濤表示：「相信我在武漢積累的經驗可以有所幫助。比如在做核酸檢測時，我們可以同步為採樣者做些心理輔導，舒緩其焦慮情緒。」

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南方醫科大學第三附屬醫院派出的隊伍中則有3位隊員曾支援武漢，急診科護士黃展滔就是其中一位。在2020年，他曾在雷神山醫院負責危重病人護理。他表示，「能為香港抗擊疫情出一份力，是我的榮耀」。

據南方醫科大學第三附屬醫院副院長郭遂群表示，院方為本次支援行動做足了準備，隊員帶足了一個月的物資。