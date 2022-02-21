疫情｜司機初步確診　梁君彥快速檢測陰性　正居家工作

新冠疫情肆虐，接連有政界人士司機「中招」，立法會秘書處今天（21日）表示，接獲負責駕駛立法會主席梁君彥專車的司機通知，他進行新冠病毒快速抗原檢測結果呈陽性。他最近上班日期為2月18日，該名司機執勤期間一直都佩戴口罩。



會再進行深喉唾液檢測

秘書處表示，梁君彥一直定期進行病毒檢測，獲悉他的司機初步確診後，他亦已進行快速抗原檢測，結果為陰性。儘管如此，為謹慎起見，梁君彥現已居家工作，並會再進行深喉唾液檢測，直至取得陰性結果才會返回綜合大樓。秘書處已安排為專車，以及該名司機在綜合大樓曾逗留的地點進行消毒。

此外，立法會議員楊永杰辦事處一名職員今日（21日）進行新冠病毒快速測試後結果呈陽性，立法會已安排中信大廈15樓的辦公室進行消毒。該名職員近期主要在家工作，最後一天返回中信辦事處的日子已是上周二（15日），但楊永杰上周四（17日）曾與該職員接觸，故他明日亦會進行核酸檢測。

唐英年、黃錦星司機呈陽性

全國政協常委唐英年的司機，以及辦公室兩名秘書的家人，由於對新冠病毒呈陽性，唐英年曾與三人接觸，他目前快速測試呈陰性，但將會告假，未能出席3月全國政協會議。環境局局長黃錦星的一名司機進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。