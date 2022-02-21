盧寵茂：「與病毒共存」只會帶病人赴黃泉　歐美抗疫失敗才合理化

第五波疫情下確診個案持續上升，團結香港基金今日（21日）舉行論壇，討論香港在疫情之下如何自處。行政會議召集人、團結香港基金副主席陳智思表示，要做到「動態清零」必須要全民抗疫，讚揚本港市民、醫護、商家及義工等都共同努力，相信在國家加入支援後，為港人打下強心針。

香港大學深圳醫學院院長盧寵茂在論壇上，分享過去兩年內地「動態清零」的做法，強調「『與病毒共存』只會帶病人到黃泉」，批評歐美國家只是抗疫失敗，才將「與病毒共存」合理化，香港絕不可以學習，強調內地「動態清零」才是香港目標。



陳智思指國家支援香港，為港人打下強心針，有信心香港可戰勝疫症。（線上論壇截圖）

「點解香港變成咁？」 陳智思：先進國家亦束手無策

陳智思在網上論壇表示，第五波疫情嚴峻，造成病患在醫院外帳篷等候、有長者無法返回院舍、有幼童病逝等情況，有人會問「點解香港變成咁、不堪一擊」。他認為，原因是確診病例幾何級上升，指全世界先進國家面對這種情況都束手無策，只有國家與香港例外。

陳智思強調，「動態清零」一定需要全民抗疫，向病毒投降並非選項，目前情況令人心痛也要有鬥志。他提到，不少以往害怕接種疫苗的人士都連日打針，感謝醫護人員努力、在疫下維持本港物流運輸的公私營交通行業，亦有大商家捐善款及物資、提供土地及酒店作隔離設施，亦有人組織抗疫「愛心隊」等，加上在國家主席習近平關懷下國家支援香港，為港人打下強心針，近日見到中央幫忙加強本港檢測能力、興建方艙醫院等，要向中央及支援人員致敬致謝，有信心香港可戰勝疫症。

盧寵茂質疑，「與病毒共存」只會帶病人到黃泉，強調香港不可學習。（線上論壇截圖）

盧寵茂：與毒共存是歐美國家防疫上失敗

香港大學深圳醫學院院長盧寵茂則指，香港要堅持「動態清零」，提到近期新症數量比疫情爆發初期大增，死亡數字仍不低，全球每日仍有萬多人死亡。他對比採取「與病毒共存」及「動態清零」的數字，顯示歐美國家死亡率偏高，而同樣採取「與病毒共存」的新加坡即使死亡率較低，仍較中國在「動態清零」下不理想。

盧寵茂又指，「與病毒共存」只會帶病人到黃泉」，「『與病毒共存』是歐美國家在防疫上他們的失敗，要合理化他們的失敗，唯有提出一個好聽的口號，所謂『與病毒共存』，只會帶我們共赴黃泉，我們絕對不可以學的。」

他以醫治肝癌比喻，指切除手術尋求根治性治療，「動態清零」方向正是有如切除病患，保障市民健康。他指，內地的確亦無法做到徹底清零，但大方向仍然如此，每當有事，會以全國之力協助，達至清零。