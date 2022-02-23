最後一份預算案　陳茂波感言：香港前景亮麗　中國夢裡有香港夢

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今日（23日）通過視像發表本屆政府任期最後一份《財政預算案》，在結語部分，他一如以往發表感言，指香港正處於抗疫路上最困難的時刻，面對巨大挑戰，但本港有強大的力量和支援，只要團結一致定能戰勝疫情。

他形容， 在中華民族復興的大局中，香港有獨特而無可替代的角色，「一國兩制」下的香港前景亮麗，「中國夢」裡有「香港夢」。



陳茂波在結語部分提到，經濟發展不平衡、供青年人發揮所長的機會不足、經濟成果分配有待改善等，日後都需要逐步解決，這些問題長遠關係到香港社會的和諧穩定，但沒有一蹴而就的解決辦法，全社會須同心合力破解。

陳茂波指，每一個精彩的故事都有曲折的片段，每一個成功的個案都有挫折的鞭策，「如果它們當中都有共通點，也許是主人翁都有着堅強而簡單的信念導航。我們深信可把香港建設成一個更公平、公義、關愛、共享的社會。」

最後陳茂波提到，今年是香港回歸25周年，實施香港國安法、完善選舉制度，讓香港重回聚焦發展的軌道，開啓一個良政善治的新里程，「祖國一直是我們的依靠，我們在發展過程中經歷高高低低，國家都是我們堅實的後盾和支持，造就我們的成功故事。」

▼即睇陳茂波5份財政預算案封面顏色▼



2018：乘風破浪實現心中理想

陳茂波於2017年初接任當時辭職參選特首的曾俊華，出任財政司司長，該年的預算案是由他發表，但2018年才是陳茂波第一份從頭到尾主理的預算案。該年的預算案封面為橙紅色。

於2018年預算案結語中，陳茂波在結語中提到，香港經歷幾許風雨，每次都成功蛻變，不變的是對多元、開放的堅持，對公平、公義的追求，以及對幸福生活的嚮往，「只要我們抱懷希望，找對方向，堅定信心，定能乘風破浪，實現心中理想。」

值得一提的是，該年財政預算案公布的盈餘為1,380億元，破盡歷來紀錄，但派糖措施被指偏向中產，最終陳茂波在民意壓力下也須「跪低」推出派4000元的關愛共享計劃，不過計劃被指條件、申請程序複雜，變成另一場政治公關災難。

2018年的關愛共享計劃，向合資格市民派發4000元。如在其他預算案措施受惠未足4000元，也可以補足差額，2019年初接受申請。不過計劃出現大量行政混亂，演變成政治公關災難。（資料圖片）

2019：擺脫陰霾迎來晴天——但迎來了修例風波

2019年財政預算案的結語，陳茂波採用「個案式」感言。他指：「記得有一個早上，我在紅磡一家茶餐廳結帳時，收銀的女士告訴我，她有一名智障孩子，深深體會支援服務不足，希望政府提供更多殘疾人士院舍。另一次，一名基層兒童到我的官邸參加活動，她的媽媽對我說，去年政府向有需要學生發放二千元開學津貼，讓她的孩子能報讀課外興趣班，培養所長，希望今年可以繼續發放。近月，我多次和公營醫療人員交流，了解到他們面對的困難，以及對改善醫療服務的想法。」

他當時指，與市民接觸，聆聽他們的具體訴求和殷切期盼，對其有很大啟發，「而他們的真誠坦率，更深深觸動了我」。

2019年財政預算案，封面為粉綠色，陳茂波當時解釋這象徵「充滿生機的土壤」，亦是本屆政府唯一一份沒有全民受惠類措施的預算案。不過同年夏天爆發修例風波，民怨沸騰之下，陳茂波最終還是在該年8月，公布再進一步的「派糖」措施，遍及綜援、公屋免租、幼稚園及中小學學生津貼等。

2020年財政預算案，陳茂波公布派錢一萬元。（資料圖片）

2020：以派錢「化解矛盾擱置分歧」

2020年時值新冠疫情初期，以及修例風波後政府民望探底的時期，預算案採用「象徵土地」的啡色，和今年預算案的封面相似。當時陳茂波在民意壓力下，公布全民派錢一萬，是至今的最高紀錄。

陳茂波在結語指：「國際政經格局發生的深刻變化，使香港備受影響。與此同時，本地發生的社會事件，也使我們經歷了不平凡的一年。社會躁動不安，折射的深層次矛盾，並非短時間內可以化解，對香港未來的穩定和發展影響深遠，有待用心梳理。」

2021財政預算案，政府向全港市民派發消費券。（資料圖片）

2021：家之為家不是因為它完美

2021年預算案，封面採用了青綠色，比2019年的粉綠色稍深。陳茂波在結語再次以「家」形容香港：「壓力難免令人鬱結，但回望過去，我們經歷過風風雨雨，踏遍了高高低低。一路走來，無論路途如何崎嶇，香港仍然是我們珍惜的家。家之為家，不是因為它完美，而是在於有你與我一起在其中，相互照顧、相互接納、相互支持、相互惦記。」

陳茂波當時公布的財政赤字為2,576億元，破盡歷來紀錄，但仍然推出全民受惠的電子消費券，希望穩住經濟，紓緩市民的壓力。