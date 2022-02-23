電子消費券｜財爺今年再派消費券　金額倍增至1萬元　4月先派5千

【電子消費券／財政預算案2022／預算案】財政局局長陳茂波今日（23日）宣讀新一份財政預算案，普羅大眾其中一個最關心的事項，就是今年會否再派發電子消費券。陳茂波今宣布，政府今年將再向香港市民派發消費券，金額為1萬元，較去年5000元多一倍。今次同樣會分兩期發放，4月會先發放5000元，再於年中發放餘下的5000元，預計措施可惠及660萬人。



去年財爺宣布每名合資格市民可獲發5000元電子消費券，截至去年12月31日，計劃已向超過630萬名成功登記的人士發放總額約300億元的消費券。



▼2021.08.01 首日發放消費券情況▼



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財政司司長陳茂波表示：會為消費券作特別安排，會於今年4月先向630萬人已經成功登記市民，先發放5000元，年中再分批發放。

陳茂波稱：「我深切明白這一波疫情令不少行業及市民深受影響，為了紓緩市民及不同商戶的壓力，我會作一個特別安排，透過去年推出的消費券計劃所收集的登記資料，在四月份先向超過六百三十萬名已成功登記的市民發放五千元消費券，餘額會跟新符合資格人士的消費券一起在年中分批發放。就此，政府會透過臨時撥款決議案的動議，向立法會表明會於決議案通過後隨時動用消費券計劃的撥款。我希望消費券計劃在疫情平穩後為市場注入動力，加速經濟復蘇，並進一步鞏固商戶及市民使用電子支付的習慣，促進數碼經濟的發展。」

早前對於會否再派發電子消費券，都在慢慢轉口風。他曾透露，「建議我們繼續派的比較多，但亦有一些不太贊成的聲音」。政府會評估財政狀況、社會經濟、推廣電子支付、帶動消費氣氛等因素作決定。「不少朋友建議下一份財政預算案繼續派發電子消費券，但也同時存在反對聲音，認為涉及金額龐大，應該將公共資源更具針對性地運用；也有人認為疫情下大家減少外出消費，令消費券作用有限。」

後來再被問及相關題目，他稱政府持開放態度，目前正進行評估，若落實派發消費券，會研究如何達至更好的效果。

▼2021.08.02 消費券計劃秘書處情況▼



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去年電子消費券的最大贏家為八達通，陳茂波曾公布，有七成市民選用八達通；兩成人選用AlipayHK；WeChat Pay HK及Tap & Go則各佔約5%。自去年八月一日開始，消費券計劃合資格人士已陸續透過四款儲值支付工具分批及分期收到消費券。截至去年十二月三十一日，計劃已向超過630萬名成功登記的人士發放總額約300億元的消費券。