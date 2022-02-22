再有2名局長司機染疫　薛永恒、鍾偉强快速測試呈陰性

創新及科技局兩名司機對病毒初步呈陽性，分別負責接送創新及科技局局長薛永恒及副局長鍾偉强。薛永恒和鍾偉强已進行病毒快速測試，結果呈陰性。



多名政府司機先後染疫 黃錦星陰性已復工

繼環境局局長黃錦星司機快速測試結果呈陽性後，創新及科技局局長薛永恒，及副局長鍾偉强的司機也對病毒初步呈陽性。創科局表示，薛永恒的司機昨日（21日）到社區檢測中心自費檢測，今日（22日）接獲初步陽性結果，最後上班日期為本月19日。而鍾偉強的司機於18日進行快速測試呈陽性，19日交回深喉唾液樣本作化驗，最後上班日期為本月17日。

創科局表示，薛永恒和鍾偉强已進行病毒快速測試，結果呈陰性。兩名司機毋須與公眾人士接觸，亦無沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩及遵守防疫措施。創新及科技局局長辦公室人員須接受拭子採樣作化驗。

梁君彥司機快測陽性 最後上班日期為18日

環境局今日（22日）較早前公布，黃錦星的司機所交回的深喉唾液樣本化驗結果呈陽性，現正在家隔離。黃錦星深喉唾液樣本化驗結果則呈陰性，今日已如常回辦公室工作。

立法會主席梁君彥的司機，亦對病毒快速測試呈陽性，最後上班日期為18日。梁君彥進行快速測試結果呈陰性，將居家工作至取得深喉唾液檢測陰性結果。