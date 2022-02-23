預算案︱即睇支援措施新猷　首推租樓扣稅、暫緩追討指定行業欠租

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今日（23日）發表新一份《財政預算案》，在疫情打擊下，預算案推出多項俗稱「派糖」的紓困措施，除一如所料發放兩期合共1萬元的消費券外，更首次為租住物業的人士，推出稅務優惠。另外，政府將破天荒以立法形式，暫時禁止業主向指定行業未能如期繳交租金的租戶，以法律途徑追討租金。

在支援企業方面，陳茂波更提出破格措施，將盡速立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期3個月，以讓企業有喘息空間。



▼財政預算案支援措施一覽▼



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利用去年資料 消費券4月即發放第一期

—推出新一輪消費券計劃，透過合適的儲值支付工具向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額一萬元的電子消費券。預計措施可惠及約600萬人。政府會透過去年推出的消費券計劃所收集的登記資料，在4月份先向超過630萬名已成功登記的市民發放5000元消費券，餘額會跟新符合資格人士的消費券一起在年中分批發放。

去年消費券在8月才發放第一期，因此今年是大幅提早4個月。

—寬減二零二一／二二課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港201萬名納稅人受惠。有關扣減會在二零二一／二二課稅年度的最終應繳稅款反映。

—寬減二零二二／二三年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1,500百元為上限，其後兩季以每戶每季1000元為上限。估計涉及299萬個住宅物業。

陳茂波宣布，今年再向市民派發消費券，金額加碼至1萬元。（資料圖片）

1000元電費補貼 綜援、長生津等出「半糧」

—為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼。這項措施將涉及約28億元的開支，約280萬個住宅用戶將可受惠。

—向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。在職家庭津貼亦會作相若安排。

—為參加2023年香港中學文憑考試（DSE）的學校考生代繳考試費。

—政府會把「持續進修基金」的資助上限由每人二萬元增加至二萬五千元，並撤銷年齡上限。新措施將惠及額外七十六萬名合資格人士，已開立基金帳戶的市民亦可受惠。

首推租樓扣稅 上限10萬

—把「公共交通費用補貼計劃」的門檻，在今年5月至10月，由400元降至200元。政府會就市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，補貼金額會以每月500元為上限。計劃下的補貼金額會增加約10億8千萬元，估計每月惠及約380萬名市民。

—建議由二零二二／二三課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，以減輕並沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為十萬元。預計政府收入將減少33億元。陳茂波預期，在今年第二季將條例草案提交立法會審議。

—「百分百擔保個人特惠貸款計劃」申請期延長一年至明年4月底。最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的6倍增加至9倍，上限由8萬元提升至10萬元。計劃下的最長還款期亦將由6年延長至10年，而還息不還本的安排則由12個月延長至18個月。

支援企業 寬減利得稅、商業登記費

—在支援企業方面，寬減二零二一／二二課稅年度百分之百的利得稅，上限為1萬元，全港15萬1千家企業受惠。有關扣減會在二零二一／二二課稅年度的最終應繳稅款反映。

—寬減二零二二／二三年度四季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5千元為上限，其後兩季以每戶每季2千元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。

—寬免二零二二／二三年度的商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。

—由今年10月起，延長豁免／寬減現行34類政府收費，為期12個月，惠及多個行業，包括航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造以至旅遊及娛樂業等。

暫緩追討指定行業欠租 最多半年

—已要求金管局通過「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本計劃」6個月到今年10月底。同時，金管局和銀行業也會提供選項，讓企業可以選擇在一段較長的時間償還部分本金。有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。

—會盡速立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期三個月，並可按需要再延長最多三個月；法例在六個月後會自動失效。有關安排讓處於水深火熱的企業有喘息空間，亦協助穩住就業。金管局會與銀行密切溝通，如有業主因租金收入減少而影響其還款能力，銀行會彈性處理。