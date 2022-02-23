財政預算案｜放寬按揭保險上限　引差餉累進制　一文看清樓市措施

財政司司長陳茂波今（23日）發表新一份《財政預算案》，包括多項樓市相關政策。

【13：10】引入累進差餉制度，預計約4.2萬個住宅物業受影響，佔整體私人住宅物業的總數約2%，預計政府每年增加約7.6億元收入。建議應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業，差餉一如現時按租值5%徵收。而應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，則建議首55萬元租值同樣按5%徵收差餉，其後25萬元租值則按8%徵收，超出80萬元的租值會按12%徵收，以反映「能者多付」的原則。

政府將因應每年情況，考慮是否提供差餉寬減，慮及社會過往關注擁有多個住宅物業的業主在現行差餉寬減安排下，多重受惠，建議日後住宅物業的差餉寬減，僅限合資格並且是自然人的業主，就名下一個住宅物業申請寬減。新安排可讓政府於日後推行一次性差餉寬減措施時節省約31億元。

【12：53】放寬按保樓價上限，首置客可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，將由1,000萬元提升至1,200萬元，首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限則會由現時800萬元提升至1,000萬元。至於各項樓市需求管理措施，無意放寬。

【12：45】2021/22年度土地供應提供約2萬個單位，較目標多出7,000伙。新一個財政年度將推出13幅住宅用地、提供8000個住宅單位，以及4幅商業地皮，提供約30萬平方米商業樓面。連同其他土地來源，包括鐵路項目、私人發展及重建、市建局項目，全年料提供1.8萬伙。

短中期方面，未來五年將有103公傾土地推出，提供5.7萬伙，當中有四成來新發展區，另有四成來自政府賣地，其餘則為鐵路項目。該數字仍未計及市區重建項目及私人發展項目。

【12：35】會從「未來基金」累積收益中預留1,000億元，在基本工程儲備基金下成立專款，以加快推動北部都會區內土地、房屋和交通基建項目的進程。

北部都會區提供大量可作創科用途的土地，支持本港的創科發展。洪水橋／厦村亦可發展為新界北現代服務業中心。至於包括新田科技城、羅湖／文錦渡綜合發展樞紐、馬草壟，以及流浮山、尖鼻咀及白泥一帶的發展範圍，政府正爭取在兩至三年內為此四個土地開拓項目，制訂發展方案，並加緊落實新發展區的工程，確保房屋如期落成。

至於明日大嶼方面，中部水域人工島今年第4季提出初步方案，將提前原2027年首階段動工、2034年首批入伙時間表，包括考慮發債及公私營合作。

【12：30】暫緩追討租金，盡早立法禁止業主對指定行業，追租或者中止租約，為期三個月，可按需要延長三個月，法例在六個月後自動失效。如有業主因租金減少受影響，銀行將彈性處理。

【11：25】寬減非住宅物業差餉，每戶每個物業首兩季每季5,000元，其後每季2,000元，涉及43萬個非住宅物業、涉及開支41億元。

【11：20】設立住宅租金開支扣税，以減輕沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人，租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬元。

【11：17】寬減2022/23年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1,500元為上限，其後每季1,000元為上限， 涉及117億元，涉及199萬個住宅物業；為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼，涉28億元開支。

【11：05】住宅物業市場暢旺，惟去年第四季，股市波動加上加息陰霾，樓價全年仍溫和升百分之三，非住宅方面，而寫字樓租金及售價明顯回軟，反觀工廈物業租、售則有回升。政府將會密切留意市場情況。