夏寶龍深圳主持援港抗疫第五次協調會　促加快方艙及應急醫院建設

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（23日）在深圳主持召開支援香港抗疫工作第五次協調會，在會上聽取了專班近期工作匯報。



夏寶龍表示，對防控香港的疫情既要充滿信心，要更紮實科學地做好援助工作，專班各參戰單位必須保持昂揚鬥志，迎難而上，加強團結協作，全力抓好援港抗疫各項工作落實。他表示，近期要加快推進本港方艙醫院和應急醫院建設，以及協助本港開展全民核酸檢測。



第五次援港抗疫工作協調會今日在深圳展開。（中通訊圖片）

中通社報道，夏寶龍表示，近期要加快推進本港方艙醫院和應急醫院建設，協助特區政府做好開展全民核酸檢測各項準備工作。他強調，要以工作實效全力支持特區政府履行好主體責任，團結香港社會各界打贏防疫抗疫保衛戰。

今次召開的第五次會議認為專班各工作組在短短一星期內，按照中央決策部署、在組織專家指導防控、建設隔離設施、保障醫療和生活物資供應等方面，做了大量紮實有效的工作，為支持特區政府和香港社會各界抗擊疫情發揮了重要作用。不過，會議上分析認為，本港疫情正處於快速傳播階段，特區在檢測能力、醫療和隔離管控等方面壓力持續加大，防控形勢十分嚴峻。