中央援港增建方艙醫院動工　遍青衣、洪水橋等4處　料供1.7萬單位

第五波疫情持續，多個地方正興建「方艙醫院」，港府日前委託中國建築集團分別在竹篙灣和啟德用地，增建共1萬個社區隔離和治療設施，接收輕症或無病徵新冠患者。特首林鄭月娥今日（22日）表示，政府已敲定5幅位於落馬洲河套區、元朗、青衣的政府土地和私人發展商借出土地，興建多最少2萬個隔離單位。

據新華社報道，中央援建香港的四處臨時性社區隔離治療設施（方艙醫院）分別在青衣、前新田購物城、元朗潭尾和洪水橋開工建設，全部投入使用後預計將為香港提供14,000至17,000個隔離單位，其中青衣方艙醫院將於開工後約一周率先交付使用。



根據報道，內地支援香港抗疫工作專班隔離檢疫設施建設組成員謝暉表示，內地支援香港抗疫工作專班專門設置隔離檢疫設施建設組，落實中央援建香港臨時隔離治療設施建設相關工作。專班正在全國各地調集物資，緊急組織相關材料生產備貨，調動各種資源為項目建設提供支撐保障，充分體現了集中力量辦大事的制度優勢。“我們將堅持人民至上、生命至上，與時間賽跑，全力以赴保護香港同胞生命安全和身體健康，幫助香港盡快渡過難關。”

此次建設的四處方艙醫院均為臨時性隔離中心。建設方中國建築國際集團有限公司主席顏建國表示，在香港抗擊第五波疫情最緊要的關頭，中國建築全力動員一切力量，調動一切資源，結合建設武漢火神山、雷神山醫院和深圳國際防疫酒店的經驗，充分考慮香港的實際需求，全力以赴完成建設任務。“這幾天，香港一直在下大雨，道路受阻，我們克服了重重困難，保障物料順利進場，建設工作快速有序開展。我們一定會保質保量地完成任務，堅決將中央對香港同胞的關心和關愛落到實處。”

此前，已有兩處由中國建築國際集團設計建造的中央援建社區隔離治療設施於19日開工建設，均為永久性設施，分別位於香港竹篙灣和啟德碼頭，兩處隔離設施均投入使用後，預計將為香港提供約9500個隔離單位。