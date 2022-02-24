移民潮︱陳茂波盼擱歧見同努力　香港未必完美：但畢竟係我們嘅家

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今早（24日）出席電台聯播節目時，被問到如何看待移民潮情況。他表示「香港是我們的家」，大家可能有時會對一些事情未必有相同看法，「這個家亦未必很完美，但畢竟都是我們的家」，希望大家可以暫時放下不同意見，一同努力，又認為香港往後發展機會仍然很好。



▼財政預算案懶人包▼



+ 1

見證97前移民潮：將來未必咁易返嚟

陳茂波提到，自己是回歸前移民潮的見證人，身邊有些朋友很快回港，亦有些朋友遲些便回來；亦有些朋友未必容易可以回來，因為已經賣樓，而香港樓價近年已經高了很多。本港工作環境可能已不同，因原本做到高級管理職位，原工作崗位已被人填補，未必能找回相同工作。

在節目中他被問到本港人口高齡化、出生率偏低，如何應付未來大型基建所需的勞動力。他表示，政府要保障港人就業及收入，但個別行業可能要適度輸入外勞，同時亦可能要輸入一些專才，會與業界及社會詳細討論。

+ 1

放寬樓按非托市：無意鼓勵市民「亂置業」

被問到進一步放寬樓按有否「托市」和製造資產泡沫的情況，陳茂波重申計劃是為幫助一些欠缺首期、但可以負擔供款的市民。他指，留意到近期樓市「淡靜少少」，價格回順，美國又準備加息，坊間估計樓價「不會是火紅」，市民仍要按自己的能力小心考量：「我肯定無意鼓勵大家未評估清楚就亂置業。」

陳茂波表示，不擔心現時再出現1997年後的樓市泡沫爆破情況，各項經濟指標包括總體按揭成數、供款佔收入比例仍處於平穩水平，政府自身也有防守性的措施。

明日大嶼「有錢賺」 發債融資亦不難

至於「明日大嶼」，陳茂波說財務上早前已有初步測算，如連同賣地收益會「有錢賺」，以現時政府財政狀況及信貸評級等，相信發債融資亦不難。政府會檢視現有城規程序，讓一些初期填海工作和城市規劃可以同步做，以免拖延。