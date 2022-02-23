財政預算案｜總結任內工作　陳茂波：最重要掌握民情「跟得貼啲」

財政司司長陳茂波今日（23日）發表本屆政府任內最後一份施政報告，將向全民分兩階段派發合共1萬元電子消費券，並首次決定立法禁止向受疫情影響的特定商戶採取追租行動等。今次《財政預算案》錄得189億元盈餘，陳茂波早前表示，預料明年將重新錄得赤字。



陳茂波晚上出席由各大電子傳媒合辦的電視論壇，再進一步說明相關措施。



【20:19】有跨國企業考慮到香港防疫抗疫政策太嚴，而撤走高層人員，陳茂波表示過去一年看到疫情發展，很多跨國企業將總部設在香港，一個重要原因是覆蓋大灣區以至北亞洲，如果香港無法與內地通關，對企業都有妨礙，因此與內地通關仍是優先選項，這樣以香港為總部、服務大灣區以至北亞洲的企業，對他們來說吸引力很大。

他說，隨着疫苗接種百份比提升，國際上有治療藥物，相信稍後有條件與國際通關。

至於消費券要立法會審批，最快要5月才通過，陳茂波指今次臨時撥款已加入第一期消費券的金額，可以盡快批出，而根據上次消費券登記來派發亦是最快的方法。至於在近期離世人士，陳茂波指入境處可以查得到，而新的合資格人士亦有機會登記，至於有新的支付工具機構，如有興趣可以在第二期加入。

陳茂波總結任內工作時表示，今屆政府遇到很多挑戰，任內出現史上最高盈餘和赤字，要做得最小心的是如何握民情，如何做到各方面都兼顧。第五波疫情前經濟勢頭向上，估不到疫情到來有這麼大影響，要「跟得貼啲」，除了眼前亦要放眼未來，多謝傳媒及其他朋友提出很多意見。

至於已經移民能否取得消費券，他指政府沒有港人移民數據，但以去年為例，會公佈一個選定日子，倒數兩年要在香港才合資格申請，因此表面上合資格人士有700多萬人，但最終申請只有600萬多人。

對於會否參選或參與下屆政府，陳茂波表示這段時間團隊全力以赴抗擊疫情，以及準備《財政預算案》，說大家很努力，沒有想其他的事。

陳茂波出席傳媒論壇，解答《財政預算案》細節。（政府新聞處影片截圖）

【20:00】有記者問及政府以往預算予人感覺較保守，問今次新年度估算地價收入有1,200億元，未來數年估計先赤字、後盈餘，問有否變數。

陳茂波回應指，今年預計將有赤字，因為有數百億元支出，加上退稅等措施加起來上千億元，因此估算有赤字。他強調，當然希望未來動態清零後，可減少相關支出。陳茂波提到，往後趨勢增長率估計有3%，比以往2%左右增長率是有所增加，因為政府比過去更主動，亦有國家支持，相信可以做到。

他亦預料，本港日後稅收收入多了，開支亦會小心，因此故估算日後開始有盈餘。

至於有何變數，陳茂波強調將取決於疫情、國際政治環境及地緣政治等，在美國加息方面，亦已作充份評估，料香港可能亦會加息，而加息步伐將視乎資金流情況。他相信，現時本港資金仍然充裕，相信資金流不突變之下，對本港影響不會太大。

累進差餉求能者多付？陳茂波：可以咁講

有記者問及今次推出累進差餉，但亦有兩項差餉寬免，此消彼長下，3類措施加起來進帳可能只有數億元，問陳茂波的目的是否共同富裕。

陳茂波聽後反問經濟發展的目的是甚麼，解釋認為經濟發展是為了所有市民，而能者多付是其一方向，今次差餉累進只是第一步，強調大部份市民、中產都不會受影響。

記者再追問，是否希望令有力持有貴價單位的人士多付差餉時，陳茂波回應指「可以咁講」，是希望按能力收取稅項，能者多付。

而推出租金扣稅方面，陳茂波重申，已聽過此意見數年，在仔細研究後認為可以做。他特別提到，歡迎大家就預算案提供意見，有些措施即時未必做到，其實都記在心中，今次推出租金扣稅正是一例。

稱餐廳服務員認同先保就業

至於立法禁止追租至限3個月至6個月，日後生意是否一定會好轉？陳茂波重申，如有業主因而在供款有問題，金管局已發通告，希望銀行提供彈性。

陳茂波強調，大家現時出街，應見到市況淡靜，午市亦因居家工作安排受影響。他強調，希望業主與租戶同舟共濟，共渡時艱，「俾個機會唔好迫死佢」。他強調，《預算案》提出的措施目標是保住中小企，指他們最大可能在現金流出現問題，而租金是當中最大支出，「唔係唔使交租，係唔使交住」，而租戶如果認為生意值得繼續做，亦有借貸安排。

陳茂波提到，自己曾到餐廳，有服務員向他表示，在收緊社交距離措施出台後立即需要放無薪假，但認為即使如此亦有好處，因為仍能保住工作，日後有機會有起色。

他強調今次安排有如冷靜期，在疫情殺到時，希望業主與租戶可先冷靜商討，望日後有生意，有還款能力，可探討解決方法。

陳茂波出席傳媒論壇，解答《財政預算案》細節。（政府新聞處影片截圖）

消費券人人受惠 市民不必急於即時用完

【19:45】電子消費券在4月發放，而社交距離措施延長至4月20日。陳茂波表示雖然4月發放，但有較長時間讓市民花費，不必急於即時用完，亦可以用於本地網上購物。

對於為何再次派消費券，陳茂波指考慮不同紓困措施時要有平衡。他說退稅退差餉保持去年規模，但有人認為要退更多。陳茂波解釋，今年少了人交稅，因疫情對中下階層收入打擊最大，如果退稅更多只是退給交稅多的人，因此不如將錢用於消費券，因為人人都能受惠。他說，如不想要消費券可以不申請，亦可以捐給有需要的人。

對於落實環球最低稅率後，針對跨國企業徵收全球最低有效稅率，陳茂波表示看到金融業、地產過過去兩年十分好，疫情沒有受影響。他說，最重要金融中心發展好，形容抗疫是短難，只要過到這一關，有生意做企業一定會來發展。

至於開源方面，針對跨國企業徵收全球最低有效稅率，估計2024至25年開始，每年可帶來150億元收入。累進差餉帶來7億多元，而未來基金每年會入帳則可帶來百多億元。

同時政府開支亦增加，去年已提出進入開支鞏固期，公務員編制已凍結，展望未來要謹慎開支增加，另要做好經濟發展，除了可以增加稅收，亦令青年人有更多就業選擇。

陳茂波說，這兩年雖然困難，但薪俸稅、個人利得稅都沒有增加，今年再有租屋者10萬元免稅額，認為薪俸稅特措施特別是針對中產，都盡可能減輕負擔。

大行估計首季經濟收縮，但政府判斷全年GDP有增長，陳茂波指首季經濟實在不樂觀，因此亦有調整，同時中央支持、全港上下一心，大約兩個月可遏止疫情，如疫情受控就有條件推動經濟，甚至與內地恢復通關，疫情之後持續受控可與國際通關，如能做到香港經濟反彈力會很強。

陳茂波。

【19:30】陳茂波在論壇開首表示，面對第五波疫情打擊社會民生，為了支援市民、支持企業，預算案共花費1,700億元總承擔額，再推出逆周期措施。他指，相信在中央支持，大家一齊努力下，肯定可以控制疫情。

有記者問陳茂波會否擔心放寬至按保1,200萬元引人「接火棒」。陳茂波重申，推出措施是因為知道有人希望買樓自住，有能力供樓但無法付首期，亦有人希望換樓。他說，大家會因為美國加息，入市時變得審慎，加上未來樓房供應穩定，數字創近年新高，認為此時略為放寬按揭，可讓大家多一個選擇考慮是否入市，同時不擔心引發炒買熾熱。

至於按保計劃放寬調整至1,200萬元，陳茂波解釋，他已找政府經濟師研究了全港各區樓價，研究過此金額可買到甚麼單位。他表示，曾聽到意見指，購買價值1,200萬元的單位可借八成，即960萬元，但如果買更高價，值1,300萬元的單位，按保反而借不到那麼多，所以今次讓他們可以同樣借足960萬元。他強調放寬的初衷是讓市民買樓自住或樓換樓有多個選項。

全民派電子消費券望覆蓋面更廣闊

在支援基層措施方面，有記者質疑今次預算案措施較少。陳茂波表示，之前在兩輪防疫抗疫基金，有推出協助失業人士的短期資助。他理解市民有困難，所以推出消費券先在4月發放5,000元，亦有措施支持中小企，例如保護租客、放寬百分百個人借貸擔保等。

陳茂波強調，目前最重要是遏止疫情，令經濟恢復，他的思路是希望穩住企業，保住工作。

被問到為何不派發現金，陳茂波解釋，綜援戶獲發額外半個月份額，他們亦受惠於電子消費券，有關考慮是希望支援的覆蓋面更廣闊。

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