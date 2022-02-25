01獨家｜政府擬引進內地2千保健員火速來港　聲援老人院舍

鑑於第5波疫情大爆發， 約360間香港老人院舍均遭到波及，目前由於大量院舍嚴重缺乏保健護理人員，情況可謂水深火熱。一位建制消息人士透露，政府正研究火速從內地引進大約2,000名保健員來港，進駐老人院舍，務求穩控當前瀕臨失控的局面。



▼內地援建方艙醫院已動工▼

兩名消息人士分別證實 正研究有關方案

行政長官會同行政會議本周三（24日）通過，因應現時的公共衞生緊急情況，通過引用《緊急法》，「以容許政府豁免某些人士或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求，以便特區政府能夠在有需要時更靈活迅速地善用內地的支援及資源，全速開展關鍵的防疫抗疫項目，以期在短時間內提升香港的疫情防控能力以控制第五波疫情。」

另一位接近港府消息人士表示，承認政府正在研究有關方案，並大有機會於短期落實，但他不清楚引入內地保健員的人數，而法理依據應同樣是引用《緊急法》。換言之，保健員料可被視為「受豁免的某些人士」， 以協助本港盡快對抗在老人院舍爆發中的嚴峻疫情。

目前保健員需要按照《安老院規例》註冊，截至2019年初，本港註冊保健員數目有23,662人。不過隨着第五波疫情爆發，安老院舍接連「中招」，截至周三（23日）有超過360間院舍有個案，涉及420員工，逾1,100院友確診、初步確診或快測呈陽性。

狄志遠：院舍無人應徵「嗌晒救命」

社福界立法會議員狄志遠指，平日安老院舍已經請不足人手，雖然私營院舍可以聘請外地人員，但資助院舍仍未有此安排。他表示，最近第五波疫情爆發，多間院舍有員工或院友染疫，需要更多人手應付，自己亦收到安老院舍「嗌晒救命」，因在疫情之下人們不太願意應徵，「想請都請唔到人」。

對於邀請內地保健員來港，狄志遠表示在如此緊急的情況下可以接受，但認為需要有兩大條件，一是相關人員要有足夠專業知識，二是僅作為目前緊急情況之舉，待疫情平伏後則功成身退。

狄志遠認為，長遠要檢討安老院舍人手問題，考慮資助安老院舍亦可以在香港以外聘請人手。