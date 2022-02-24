港府引《緊急法》容許內地人員或器材助治療　徐德義：未有細節

本港新冠肺炎疫情嚴峻，港府今日（24日）公布，已將根據《緊急情況規例條例》第241章（俗稱《緊急法》）訂立的《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》刊憲，為政府推行中央支援的防疫抗疫措施，包括籌建醫院及隔離設施等，提供法律基礎。

食物及衞生局副局長徐德義今日表示，由於個案數字激增，令本港測試、隔離及檢疫設施等面對一連串樽頸，因此港府向中央提出多方面要求，惟輸入器材等方面或涉及現存「法例樽頸」，而相關豁免法例可容許人或項目不需符合成文的法則規定，如「牌照、許可證、註冊、標準等」。不過他又表示，由於法例今日刊憲，暫時未能公布細節。



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港府今日公布，因應現時的公共衞生緊急情況，引用《緊急法》訂新例，賦權政務司司長可為預防、抵禦、阻延或以其他方式控制指明疾病的個案或傳播，或治療感染指明疾病的病人，在顧及各種在《規例》中訂明的因素後，以書面方式批予豁免，容許人士或項目無須符合成文法則的若干規定，包括牌照、權限、批准、豁免、許可證、註冊、標準或規格的規定。

今日在疫情記者會中，徐德義被問及相關規例是否代表內地醫護將會來港協助治療，他回應稱因現時疫情嚴峻，「見到個案數字激增，因疫情激增個浪帶來好多服務樽頸」，例如測試、隔離及檢疫設施，「一連串、好多位置都有好多樽頸發生」。他又認為，病人設施不足顯示出「處理疫情的容量，唔係可靠自己可以負荷」，因此港府透過不同渠道，包括向中央提出多方面要求，將疫情短時間控制。

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徐：盡快令支援力量到位 移除法例障礙

徐德義指，在上述大前提下需要有不同方法從行政及立法上「扭鬆樽頸」，包括輸入器材、防疫物資上，均可能涉及現存法例樽頸。他承認「當然最初法例有原意，但去到緊急情況，要盡快令支援力量到位」，故須要移除法例上障礙。

他又稱，今日刊憲的通告上清楚指明，賦權政務司控制或治療新冠肺炎傳播下，容許人或項目不需符合成文的法則規定，如牌照、許可證、註冊、標準等。不過他指由於刊憲今日才發生，現時未能公布細節。

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