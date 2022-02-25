疫情｜陳茂波官邸一傭工初步確診　司長及家人非密切接觸者

高官周邊人士連環染疫，財政司司長陳茂波官邸一名傭工初步確診2019冠狀病毒病。不過，陳茂波本人及家人都並非該傭工的密切接觸者。



為審慎起見，陳茂波將會留家工作5日，由最後接觸陽性個案的日期起計，直至2月27日。



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財政司司長辦公室發言人今日（25日）表示，該傭工在司長官邸上班，最近一次上班日期為2月23日，主要負責官邸日常家居服務，偶爾會因工作關係在官邸附翼的員工宿舍留宿。這名傭工工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。

陳茂波、家人及 當值傭工拭子採樣檢測陰性

陳茂波及家人，和官邸當值傭工等，都已作專業拭子採樣檢測，化驗結果均為陰性。

財政司司長辦公室已為官邸附翼進行徹底清潔和消毒，並安排官邸其餘傭工接受檢測及根據衞生署的意見再作跟進。

早前，公務員事務局局長聶德權的妻子確診，聶德權及其他家人檢測呈陰性；加上保安局局長鄧炳強的妻子及家傭、政務司司長李家超的家傭，以及環境局局長黃錦星的司機確診，今次已是第五名問責司局長身邊的人士中招。