兩會｜ 01消息：全國政協施榮懷深圳隔離初步陽性　現低燒咳嗽

全國兩會3月初在北京召開，港區人大代表、政協委員周四（24日）啟程，先坐旅遊巴到深圳隔離7日，再乘坐包機往北京參加兩會。全國政協委員施榮懷向《香港01》證實，在深圳進行隔離檢疫期間驗出初步陽性，目前正等候覆檢結果。



施榮懷向《香港01》表示，在深圳隔離檢疫期間，驗出新冠疫毒初步陽性。（資料圖片）

深圳酒店隔離閉環管理

港區全國人大及政協委員，周四出發去深圳前，已在香港進行核酸檢測，結果呈陰性才可起行，他們需要在關口接受檢測，並在深圳的酒店隔離7日，全程閉環管理，不得離開房間，並每日進行檢測，由酒店提供一日三餐的上房送餐服務。

政圏今日傳出，一名政協委員在深圳隔離期間檢測呈陽性，幸好由於屬閉環管理，未牽連至其他人。

施榮懷：正於深圳等候覆檢結果

施榮懷接受《香港01》證實自己在隔離檢疫期間驗出初步性結果，正於深圳隔離酒店等候覆檢，現在有低燒及咳嗽。施榮懷說，未聽聞有其他在深圳隔離的港區人大和政協委員檢測呈陽性。

▼港區人大、政協起行赴深圳隔離▼



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