社區抗疫連線推十八區舊樓消毒　推一周已收近千大廈申請

Omicron變種病毒傳播力驚人，「全港社區抗疫連線」本周發起「十八區舊樓消毒齊抗疫」計劃，為本港各區舊式大廈和社區提供消毒清潔支援。連線總召集人陳振彬向全港十八區地區領袖倡議共同行動，為住在舊樓裡的社區居民，提供公共位置的一次性消毒及清潔服務。



民建聯立法會議員鄭泳舜今日（25日）連同陳振彬、活動統籌人楊子熙、立法會議員江玉歡等人，到油尖旺為舊樓消毒。他強調，今次計劃免費，為社區舊樓公共地方，提供一次性噴灑清潔及消毒塗層，抗菌防病毒持續180天。據悉，計劃推出一星期，已有近千大廈報名參與。



全港社區抗疫連線為消毒計劃籌集的第一批啟動資金，分別由孖士打律師行及私人慈善基金捐出50萬及200萬元支援。連線將與十八區負責人合作，調動多家承辦商，共20組消毒車隊，按順序趕赴十八區，為舊樓消毒。

連線方面表示，「十八區舊樓消毒齊抗疫」計劃已陸續為符合申請條件的舊式大廈主要公用地方噴灑消毒塗層。

鄭泳舜表示，抗菌防病毒可持續180天，相信有助預防病毒附着在公共地方，減低病毒傳播的可能性。