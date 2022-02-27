政壇諸事町︱顏汶羽自願瞓書房地下　連半歲囝囝都無得見面？

新冠疫情繼續擴散，政界不能倖免，目前已有至少3名立法會議員中招。民建聯立法會議員顏汶羽今日（27日）在社交網表示，近日要在社區前線協助居民，為降低家人感染風險，在家中也不能和他們一同用膳、睡覺，要改在書房睡地板。



顏汶羽要長時間留在書房，暫時避免與家人面對面接觸。（顏汶羽fb圖片）

不能見半歲囝囝：隔著門聽你把聲暖在心頭！

顏汶羽表示，近期每日在九龍東各屋邨屋苑奔走，支援各個初確、確診等候送院家庭，既要送物資、接電話、覆訊息，亦要與不同部門、機構及團體聯絡，「聽到一個個淚流滿面，聲音沙啞、顫抖、無助既求助，令人心傷，顏汶羽做到嘅都盡力做！穿起全套保護裝備，就係要展開數小時支援有需要家庭嘅工作！」

他又指，保護自己及家人也是任務之一，自一星期多前開始，就每日都做快速測試，亦改在書房「瞓地下」，盡量與同住家人分隔，包括分開用餐，與同住家人見面也只能視像。他對兒子說：「BB豬，雖然爸爸好擔心你會忘記爸爸個樣，但爸爸每次喺一門之隔聽到您既嘅笑聲喊聲，就暖在心頭！」顏汶羽的兒子於去年8月出生，換言之現時只得半歲。

張欣宇派居家保健包：沒有人是一座孤島

另一立法會議員、「香港新方向」張欣宇今日則走訪新界北各區數十座大廈，遍布公屋、私樓、鄉郊，為早前向議辦申請援助、需要居家隔離的住戶送上居家保健包，「雖然未能與住戶見面交談，但我們心裡總會記得，『沒有人是一座孤島』。」

張欣宇表示，第一輪派送已經順利完成，感謝義工隊不辭勞苦幫忙，接下來會有更多輪派送，呼籲有需要的家庭登記。