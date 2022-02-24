政壇諸事町｜人大政協兩會前深圳隔離　七天餐單勁豐富

港區人大代表及政協委員今日（24日）起在深圳酒店隔離七天，要在每天核酸檢測陰性後，才可轉飛北京參加今年全國兩會。港區人大代表陳曉峰今日在出發後分享行程點滴，包括深圳檢疫設施、隔離酒店等。



原來隔離酒店早已準備好星期一至日每天的早、午及晚餐餐單，而且每餐的餸菜款式均不盡相同，如果食材相近就有不同的烹調方法，保證一眾人大政協在酒店自我隔離期間，應該至少不會對食物心生厭悶。



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一眾人大政協今日中午起陸續出發，在灣仔金紫荊廣場乘坐旅遊巴往深圳，他們在關口隨即接受檢測，之後在酒店隔離，連酒店房間的露台亦以防疫為由關閉，更貼上告示解釋。

露台因疫情不打開 每天餸菜不重覆

接受隔離的人大政協不能踏出房門半部，亦無法走出露台吹風，只能在房內研讀、準備會議議程等，人大常委譚耀宗更透露，他們連叫外賣亦不可以。幸好，酒店方面早已為他們準備了一星期每日三餐的菜單，而且當中餸菜更沒有重覆，每日早午晚三餐的同時段飯菜均各有不同，以晚餐為例，每日的肉類、蔬菜、甜品及水果都沒有重覆。

陳曉峰分享了他今晚的飯菜，當中包括鮮菇炒牛肉、菠蘿咕嚕蝦球、鮮鮑燜滑雞、白灼菜心。湯方面有三七花炖海螺，甜品有蘋果批，水果則是青提子。從飯菜的照片看來，與菜單果然一模一樣，相當豐富。至於菜單內提到的絲滑米飯呢？陳曉峰指他今晚不吃白飯，沒有拍攝，光是餸菜如此豐富，已令他覺得要多做運動了。