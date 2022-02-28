兩會︱陳曼琪、吳秋北曾接觸確診者未能上京　逾3分1港區人大缺席

今年兩會，北京採取嚴格的防疫安排，港區人代政協要在深圳隔離等候上京。身兼港區人大代表的立法會議員陳曼琪、吳秋北今日（28日）表示，由於曾接觸確診者，需要在深圳接受隔離，未能上京出席人大會議。目前36名港區人大代表中，已有至少14人因各種理由缺席，超過總數三分之一。



港區人大、政協24日起行赴深圳隔離▼



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常委譚耀宗、三名團長齊齊缺席

陳曼琪表示，正按防疫部門指示，現留深圳繼續接受隔離，將不能出席3月份在北京召開的十三屆全國人大第五次會議。「事緣本人立法會議員辦事處一名職員在27號（星期日）快速檢測呈陽性，本人最後接觸該名職員是23號（星期三），因此需要在深圳繼續接受隔離。」

她指出，已接種第三針疫苗，每天檢測結果呈陰性，多謝各界關心。「祝大家身體健康、百毒不侵！我們萬眾一心，團結一致，香港在中央全力支持下一定戰勝疫境。」

此外，另一港區人大代表、工聯會會長吳秋北亦表示，於2月21日因接受抗疫物資捐贈，與較早前確診的政協委員施榮懷短暫接觸，「為安全著想，按防疫部門指示，仍留深圳繼續接受隔離。因此，本人將未能出席3月在北京召開的第十三屆全國人大五次會議。」

今年兩會，事前已有多名港區人代政協由於需留港抗疫或私人健康等理由，請假缺席會議。另外由於部分人曾與確診人士有接觸，需要在深圳繼續隔離，未能上京出席會議。36名人大代表中，目前有至少14人缺席兩會，超過總數的三分之一。缺席的人大代表包括：

譚耀宗（全國人大常委）、馬逢國（港區人大代表團團長）、盧瑞安（副團長）、黃玉山（副團長）、鄭耀棠、蔡素玉、廖長江、田北辰、陳曼琪、陳振彬、陳智思、陳曉峰、洪為民、吳秋北。